OPINIÃO | O Dilema, o reality onde nada é o que parece

Já estreou o Dilema, o novo reality show da TVI. Um programa que junta 16 caras conhecidas do público, divididas em duas equipas. Vão lutar para ganharem 50 mil euros, mas só um será o grande vencedor. A estreia ficou marcada pelo regresso de Manuel Luís Goucha à condução dos reality shows. Como sempre, não desiludiu. E brilhou, dando sempre destaque aos concorrentes.

A casa é um verdadeiro resort, só que em versão muito reduzida. Uma casa moderna, leve, colorida e descontraída. A casa perfeita para testar os limites dos inquilinos. O estúdio é mesmo das últimas edições do Big Brother. O que há de novo? Uma mesa no centro do estúdio, e o apresentador está sentado com os comentadores das galas.

Temos um lote concorrentes muito bom. Há influencers, atores, cantores e ex-concorrentes de outros programas deste género. Há uma coisa muito positiva, é que pela primeira vez os concorrentes assumem que estão para jogar, e isso é meio caminho andado para o sucesso do programa.

Há uma coisa que me deixa de pé atrás, o regresso de Catarina Miranda. Eu sei que o passado fica lá atrás e que temos de fazer um reset, e comentar a concorrente a partir da estreia do novo reality show. Aquilo que me deixa reticente é o fanatismo que há em redor desta concorrente. Durante a estreia, nas redes sociais, parecia que só a Miranda era concorrente, e pouco ou nada se falava dos outros, que me parecem ser ótimos concorrentes. Já o disse durante a edição do Big Brother 2024, mas volto a dizê-lo, numa altura em que estes formatos começam a ganhar uma grande dimensão em Portugal, vem o fanatismo e estraga tudo. Condiciona o jogo, e muito.

Fiquei rendido ao Dilema e acho que nos vai prender ao ecrã até ao último minuto. Afinal, quem é que não quer ver como as 16 figuras conhecidas se vão comportar naquela que é casa mais vigiada do país?