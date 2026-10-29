Maioria dos portugueses pensa em dinheiro todos os dias, diz estudo

Outros artigos:

Beyond Vision capta 28 milhões de euros para acelerar produção de drones

Spin-offs portuguesas de investigação ocupam o 15.º lugar no número de pedidos de patentes na Europa

A preocupação com o dinheiro é uma constante na cabeça dos portugueses segundo um estudo realizado para a Klarna. 73% dos inquiridos afirmam pensar em dinheiro pelo menos uma vez por dia, enquanto quase um em cada três o faz quatro ou mais vezes diariamente.

As questões financeiras surgem com maior frequência durante as compras (33%), no trabalho ou nos estudos (20%) e antes de adormecer (19%), ocupando um lugar de destaque entre os pensamentos do quotidiano.

Todavia, há momentos em que as preocupações financeiras parecem dar lugar a outros pensamentos. Durante o banho, por exemplo, 43% dos portugueses admitem imaginar o que fariam se ganhassem a lotaria, 33% pensam nas próximas férias, 26% em obras de remodelação da casa e 7% no seu gato. Apenas 6% afirmam pensar diretamente em dinheiro nestas circunstâncias.

A relação entre dinheiro e bem-estar, porém, não depende apenas do nível de rendimento. O estudo The Clarity Effect, realizado para a Klarna em colaboração com a aplicação de bem-estar mental Headspace, conclui que a previsibilidade dos rendimentos e a capacidade de fazer face a despesas inesperadas estão mais associadas à satisfação com a vida do que o próprio montante auferido.

“Tendemos a assumir que as pessoas que acompanham de perto as suas finanças estão a abdicar da diversão. A nossa investigação sugere precisamente o contrário: quando se tem controlo sobre a situação financeira, a mente fica livre para divagar por pensamentos mais agradáveis, incluindo experiências futuras. Saber exatamente em que situação se está não é aborrecido; é o que permite libertar espaço mental e aumentar o bem-estar”, afirma Paul Dolan, o professor de Ciências Comportamentais na London School of Economics and Political Science (LSE) que conduziu a investigação.

Os portugueses também sentem este impacto. O estudo conclui que 61% já gastou mais do que tinha planeado numa saída ou evento (como um casamento ou um concerto) e mais de um terço (34%) admite tê-lo feito em várias ocasiões. Como consequência, 88% prefere conhecer o custo total antecipadamente, mesmo que este seja superior ao desejado. Além disso, 89% afirma que se sentiria mais preparado para uma reparação urgente e 88% para uma despesa inesperada se soubesse exatamente qual a sua situação financeira.

E o que fariam os portugueses com esse espaço mental adicional se mantivessem as suas finanças sob controlo? Em primeiro lugar, relaxariam: 44% gostaria de o utilizar para descansar e desligar, 37% para passar mais tempo com a família e 30% para cuidar da saúde física e da forma física. E não se trata apenas de uma hipótese teórica: 71% afirma que ter uma visão clara das suas finanças já os ajudou a encontrar formas diferentes e mais criativas de concretizar aquilo que pretendiam fazer.

Esse sentimento de controlo estende-se também às férias. Entre os que vão de férias, 76% diz que saber exatamente em que situação financeira se encontra antes de partir faz com que pense menos em dinheiro durante o período de descanso.

Este artigo foi escrito no âmbito da colaboração com o Link to Leaders