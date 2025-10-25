Facebook Instagram
Dinheiro

Seniores portugueses gastam mais em alimentação, saúde e tecnologia, revela estudo

Os portugueses com mais de 55 anos estão a mudar os hábitos de consumo e financeiros e a canalizar o seu rendimento mensal para novas prioridades. O Observador Cetelem Consumo Sénior 2025 revela as principais mudanças

Link To Leaders
Hoje às 10:00
Seniores
Seniores
Foto: freepik

Outros artigos:

Observador Cetelem Consumo Sénior 2025 traz algumas revelações quanto ao perfil  e tendências de consumo dos portugueses acima dos 55 anos, a começar pelo facto de a maioria dos entrevistados ainda estar a trabalhar, sendo o trabalho a sua principal fonte de rendimento. A idade média dos entrevistados é de 61 anos ( 53% homens e 47% mulheres) e a maioria considera que só se é sénior a partir dos 65 anos.

Relativamente à situação financeira, o inquérito constatou que entrevistados avaliam mais positivamente a sua atual situação pessoal do que a situação do país. Vejamos 64% dos seniores considera que tem um rendimento similar ou “mais elevado” que a maioria dos portugueses, enquanto 47% afirma que o seu poder de compra diminuiu nos últimos 12 meses. Por outro lado, os entrevistados perspetivam aumentar mais as poupanças do que as despesas nos próximos 12 meses. Constatou-se ainda que, em média, 90% do rendimento dos seniores é afeto as despesas fixas e variáveis. Mais: 1/3 quer gastar, mas não tem meios para o fazer, e 40% ajudam alguém com dinheiro ou despesas, normalmente os filhos.

Uma grande fatia das despesas de consumo vai para a alimentação, já que esta é categoria com maior frequência de compra (a maioria faz compras de alimentação todas as semanas). À alimentação seguem-se a saúde e habitação, áreas em que os seniores gasta mais dinheiro. Das restantes categorias em estudo neste Observatório Cetelem, o vestuário e calçado é outra categoria com grande frequência de compra (8 vezes ano, em média), enquanto as restantes categorias são compradas em média 1 vez por ano.

A alimentação saudável é a área onde 27% dos seniores sentem mais falta de produtos ou serviços adaptados a eles, seguida da cultura e lazer  (20%) e dos serviços ao domicílio (19%). A maioria dos entrevistados considera que as marcas comunicam “mais ou menos” com eles e 28% afirmam que a forma como são tratados enquanto consumidores tem melhorado

Apesar de ainda preferirem fazer compras em lojas físicas, também o fazem online e neste domínio as categorias privilegiadas são o vestuário e calçado e os equipamentos eletrónicos e tecnológicos, enquanto o preço e a qualidade são os critérios mais relevantes para a compra de qualquer uma das categorias em análise. 91% afirmam fazer compras online, em média 15 vezes por ano, principalmente devido aos preços mais baixos/promoções e à comodidade de horários e entregas, por exemplo.

No que se refere às perspetivas de consumo futuro, viajar (45%), remodelar a casa (34%) e comprar equipamentos eletrónicos e tecnológicos (20%) são os principais projetos que planeiam concretizar nos próximos dois anos. Por outro lado, os projetos onde mais vão recorrer a financiamento, seja crédito pessoal ou cartão de crédito, são a compra de veículos (novos e em segunda mão), fazer melhorias em casa, reequipar a casa com novos eletrodomésticos ou compra de equipamento eletrónicos/tecnológicos.

De notar ainda que 71% dos entrevistados preocupam-se em ter uma casa “mais amiga do ambiente”, sendo que, por um lado, a maioria trocou as lâmpadas para led para tornar o gasto mais acessível, e, por outro, 1/3 também já fez melhorias no isolamento das casas.

Estas conclusões tiveram por base um trabalho de campo, realizado entre 7 e 15 de agosto de 2025, que envolveu 1300 contatos representativas da população portuguesa (com quotas de sexo, idade e região de acordo com os dados do INE), e onde se conseguiu uma amostra de 302 entrevistas. Depois foi realizado um boost de 100 entrevistas, tendo terminado com um total de 402 entrevistas a pessoas com mais de 55 anos.

Este artigo foi escrito no âmbito da colaboração com o Link to Leaders.

 

Mais Vistos
00:03:52
Secret Story
Viral nas redes sociais. Voz sanciona Bruna e a resposta amarga da concorrente dá que falar
tvi
00:02:08
Secret Story
Dylan recebe avião inesperado e as reações são inéditas
tvi
00:06:53
Secret Story
Bruna passa-se completamente com barulhos noturnos: «Jogo triste»
tvi
00:09:42
Dois às 10
Filho de Susana Gravato explicou à polícia porque matou a mãe. E o motivo está a chocar pais em todo o país
tvi
Destaques IOL
Celebridade
Lembra-se de Susan Boyle? Reapareceu nos últimos dias e é impressionante como está diferente
Tragédia
Menino de 12 anos morreu depois de experimentar uma tendência que viu no TikTok
Portugal
Há duas experiências portuguesas no top 20 das melhores do mundo do TripAdvisor
Dicas
Como limpar o forno sem esfregar e deixá-lo como novo
Mais Lidas
Famosos
Funeral de Susana Gravato: vontade dos familiares não é cumprida!
selfie
Historias de amor
Casei com um betinho de Lisboa e hoje sou igual: «Agora só dou um beijinho. É mais chique»
Famosos
Após disparar contra Susana Gravato, filho tocou no corpo... e fez duas coisas impressionantes!
selfie
Famosos
Reviravolta? Interrogatório a filho de Susana Gravato dá origem a nova suspeita
selfie
Alexandra Lencastre
Era a mulher mais bonita de Portugal nos anos 90 e começou num programa de TV infantil. Sabe de quem falamos?
Famosos
Teresa Silva já não é mais a mesma: "Hoje foi o dia mais esperado!"
selfie