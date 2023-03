Comprar casa ou arrendar? Saiba como tomar uma decisão

Comprar casa ou arrendar é uma dúvida muito comum, principalmente para quem pondera comprar um imóvel pela primeira vez. No entanto, este ano, com a subida das taxas Euribor, pode ser desafiante dar este passo. Ao mesmo tempo, a oferta de imóveis para arrendar é reduzida e com um valor elevado. Assim, faça contas a todos os custos antes de tomar uma decisão.

Avalie a diferença dos custos iniciais

Não há como negar: o arrendamento tem custos iniciais simbólicos face à compra de um imóvel.

Se for alugar um apartamento T2 por 1.000 euros, em 2023, o seu senhorio pode pedir o valor da caução (que serve para cobrir eventuais danos no imóvel após o término do contrato) e uma renda antecipada. Ou seja, neste caso, além da renda, precisa de ter uma poupança de 2.000 euros.

Já se pondera comprar um T2 por 180 mil euros, há vários encargos a considerar além da sua prestação mensal.

Numa habitação própria e permanente, os bancos não emprestam mais de 90% do valor da avaliação do imóvel ou do custo de aquisição (conta o valor mais baixo). Logo, no mínimo, tem de ter em capitais próprios 18 mil euros para cobrir os 10% não financiados.

Além deste valor, conte com:

- Comissões bancárias (oscilam entre 600 euros e 1.000 euros);

- Custos notariais e escritura do imóvel (com o Casa Pronta o custo é de 700 euros)

- Impostos: IMT, Imposto do Selo sobre o imóvel (0,8% do valor do imóvel) e Imposto do Selo relativo ao crédito habitação (0,6% do valor financiado).

Neste caso, o IMT mais o Imposto do Selo do imóvel seria 4.515,50 euros, se o valor do imóvel correspondesse a 180 mil euros. Para saber qual o valor que pagaria, recorra ao simulador do IMT 2023. Já o Imposto do Selo relativo ao crédito ficaria em 972 euros.

Prestação de crédito vs. renda mensal

Num crédito habitação de 162 mil euros (para comprar o apartamento de 180 mil) a 30 anos, com uma TAN de 3,77% (Euribor a 6 meses de dezembro de 2022 de 2,57% + spread de 1,2%), pagaria durante seis meses 752,09 euros.

Contudo, tenha em conta que, nesta situação, a sua prestação fica sujeita às subidas e descidas da Euribor, pelo que no semestre seguinte já poderá ter uma prestação mais alta. Além disso, a este valor terá de somar o custo dos seguros, o IMI (Imposto Municipal sobre os Imóveis) e o condomínio, se aplicável.

Já no arrendamento, é preciso ter em conta que paga 1.000 euros de renda por uma casa que não é sua. E o valor da renda pode ser atualizado anualmente. Em 2023, a atualização não pode ultrapassar os 2%. No entanto, por norma, aplica-se o coeficiente de atualização das rendas, definido pelo Governo com base no valor da inflação.

Antes de tomar uma decisão deve, assim, olhar para as suas poupanças, avaliar as suas prioridades e garantir que o seu orçamento suporta as despesas da sua escolha.