Transferência de Crédito Habitação: conheça as vantagens e os inconvenientes

Antes de transferir um crédito habitação para outra instituição financeira, deve considerar as vantagens e eventuais inconvenientes desta alteração para o seu orçamento. Muitos clientes conseguem poupar milhares de euros através da transferência de crédito habitação, garantindo condições mais vantajosas para o seu empréstimo. No entanto, cada caso é um caso, pelo que deve avaliar a sua situação em particular, antes de tomar a decisão.

Em que consiste a transferência de crédito habitação?

A transferência de um crédito habitação consiste na celebração de um novo contrato com outra instituição financeira. Para que o seu capital em dívida passe para a nova entidade será preciso avaliar o seu perfil e o imóvel, tendo de cumprir um conjunto de procedimentos.

Mas como a maioria das instituições financeiras tem interesse em angariar novos clientes com contratos de crédito habitação, por norma, são apresentadas condições contratuais mais atrativas, que podem traduzir-se numa poupança de milhares de euros.

O que preciso para transferir o meu crédito para outra entidade?

Para transferir o seu crédito habitação para outro banco, o limite do seu LTV (Loan-to-value) tem de ser igual ou inferior a 90% do valor do imóvel que serve como garantia.

Depois, será feita uma avaliação ao risco de lhe conceder este financiamento. Ou seja, é avaliada a sua taxa de esforço, a sua situação financeira e profissional e as garantias que oferece.

Nota: Terá de entregar a maioria dos documentos pedidos na contratação de um crédito habitação.

Quais as principais vantagens da transferência de um crédito habitação?

Dependendo da sua situação, as principais vantagens de transferir o seu crédito para outra entidade são:

- Remoção de produtos associados ao contrato;

- Diminuição da sua TAN, através da redução do seu spread;

- Maior facilidade em alterar o prazo do contrato ou a modalidade da sua taxa de juro;

- Redução do valor dos seguros associados ao seu crédito habitação.

- Possibilidade de valorizar o preço da sua casa.

E quais são as desvantagens?

A transferência de um crédito habitação também pode ter algumas desvantagens associadas, como:

- Perda da dedução à coleta no IRS nos contratos de crédito habitação em que a escritura foi realizada antes de 2011.

- Desvalorização do imóvel. Caso o seu imóvel tenha uma avaliação menor, o que é pouco provável atualmente, a transferência pode trazer custos adicionais que impedem esta alteração.

- Encargos associados à realização de um novo contrato. Além disso, tem de pagar a comissão de reembolso antecipado ao banco onde tem o seu crédito habitação (0,5% do capital reembolsado num crédito com uma taxa variável e 2% com uma taxa fixa). No caso de créditos com taxa variável, relativos a habitações próprias e permanentes, a exigibilidade do pagamento da comissão antecipada está suspensa até ao final do ano.

Note, porém, que muitas instituições financeiras estão dispostas a cobrir estes custos ou, pelo menos, a maioria.

Como posso obter a melhor proposta para transferir o meu crédito habitação?

Inicialmente, deve reunir o máximo de propostas para aumentar a sua margem de negociação. Se precisar de ajuda para perceber quais os juros e prestação que fica a pagar com cada proposta, pode utilizar a calculadora de transferência de crédito habitação.

No entanto, quando reduzir o número de propostas a duas ou três soluções, foque-se nas condições pré-contratuais que constam na FINE, e compare sempre o valor da TAEG e MTIC dessas propostas. Assim, saberá qual é o preço final a pagar por cada crédito.