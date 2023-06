4 estratégias para ensinar os seus filhos a gerirem dinheiro

1 - Fale desde cedo sobre dinheiro com os seus filhos

O dinheiro faz parte do nosso dia a dia. Por isso, quanto mais cedo o seu filho aprender o conceito de dinheiro e a saber como geri-lo, mais fácil será dominar estratégias de gestão na fase adulta.

Assim, explique-lhe que o dinheiro é um meio de troca e que cada produto e serviço têm o seu valor.

Mostre-lhe que o dinheiro não é infinito e que, para a maioria das pessoas, é fruto do seu trabalho. Por isso, os pais precisam de fazer uma gestão estratégica do seu orçamento para pagar todas as contas e pouparem, à medida que o dinheiro vai diminuindo.

Para o seu filho ter uma noção mais precisa, simule uma compra e fale de dinheiro através de exemplos simples. Não se esqueça de mostrar que existem diferenças entre o que são desejos e compras essenciais. Lembre-se que é fundamental mostrar-lhe que o dinheiro deve ser gasto por prioridades.

2 – Introduza conceitos de literacia financeira através de livros, jogos e desafios

A literacia financeira nem sempre é um assunto que capta a atenção dos mais novos. Por isso, para que aprendam noções básicas como a diferença entre algo caro e barato, ou que o dinheiro é um recurso limitado, pode ser muito útil fazer uso de livros, jogos e desafios.

Existem vários livros no mercado que podem ajudar os mais novos a obter alguns conhecimentos sobre finanças pessoais de forma divertida, como “O Doutor Finanças e a Bata Mágica”. Este livro mostra, através do método “Gastar, Guardar e Ajudar”, como os mais novos podem gerir um orçamento. Além de uma história misteriosa, este livro traz vários desafios e jogos que podem e devem ser feitos com toda a família.

3 – Implemente uma semanada ou mesada para os seus filhos gerirem o dinheiro

Quando os seus filhos atingirem uma certa maturidade, pondere atribuir-lhes uma semanada ou mesada. E isto porquê? Porque ao terem um valor fixo na sua posse, serão “forçados” a geri-lo, passando, dessa forma, da teoria à prática. O valor da semanada ou mesada deve ser definido de acordo com o orçamento da família.

Caso tenha dúvidas se a melhor solução passa por atribuir uma semanada ou mesada, alguns especialistas financeiros defendem que é preferível optar por uma semanada para crianças entre os 5 e os 12 anos. A partir dessa idade, os jovens passam a ter uma noção melhor do tempo. Logo, a capacidade de gerir dinheiro a longo prazo aumenta.

Com a introdução da semanada ou mesada, deve estabelecer o que esta deve cobrir e a importância de poupar uma percentagem do dinheiro.

4 - Dê o exemplo, aconselhe, mas não interfira nas decisões

As crianças e jovens devem aprender com os seus erros para não voltarem a repeti-los no futuro. Se o dinheiro for gasto na sua totalidade antes da nova semanada ou mesada, os mais novos vão ter de lidar com o facto de não terem dinheiro. Esta é uma lição importante para a vida. Por isso, tente não interferir nas suas decisões.

Por fim, lembre-se que os seus filhos copiam o seu comportamento. Logo, é fundamental que seja um exemplo a seguir nas decisões financeiras que toma. Se demonstrar boas práticas, as crianças vão ter bases mais sólidas para tomar decisões financeiras acertadas no seu futuro.