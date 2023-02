Euribor a 3, 6 e 12 meses: Como escolher?

Se vai comprar casa recorrendo a um crédito habitação com uma taxa variável, a sua taxa de juro (TAN -Taxa Anual Nominal) é composta pela soma do seu spread com a taxa Euribor no prazo escolhido.

O spread é uma taxa que os bancos aplicam ao seu contrato e que representa a margem de lucro que a instituição financeira vai ter, tendo em conta as garantias e riscos do empréstimo.

Já a Euribor é o indexante mais comum dos contratos de crédito habitação em Portugal, nos prazos de 3, 6 e 12 meses.

Se vai contratar um empréstimo para a compra de casa, veja quais as diferenças entre as várias maturidades e o que deve ter em conta na hora de escolher.

Como são definidas as taxas Euribor?

A Euribor é uma taxa de referência baseada na média dos juros praticados por um conjunto de bancos da Zona Euro nos empréstimos que fazem entre si, num prazo específico. Embora seja comum ouvirmos falar da “taxa Euribor”, esta não é uma taxa com um valor único que se aplica a todos os créditos.

Na verdade, existem taxas Euribor para cinco prazos (maturidades): uma semana, um mês, três meses, seis meses e 12 meses. Mas, no crédito habitação, os prazos mais comuns são 3, 6 e 12 meses. Estas taxas são calculadas e publicadas uma vez por dia, às 11h (CET), 10h de Lisboa. Depois, no crédito habitação, aplica-se o valor médio da taxa no prazo escolhido, referente ao mês anterior. Por exemplo, se o contrato é revisto em fevereiro, aplica-se a média do mês de janeiro.

Qual a diferença entre escolher uma Euribor a 3, 6 e 12 meses?

Existem algumas diferenças significativas entre as várias maturidades da Euribor, uma vez que cada taxa tem um impacto diferente no seu crédito habitação. Um dos pontos principais é que o prazo da sua taxa Euribor vai definir a velocidade com que a sua prestação de crédito é atualizada.

Se contratar um crédito habitação com uma taxa Euribor a 3 meses, a sua prestação de crédito é revista trimestralmente. Ou seja, o valor da mensalidade de crédito pode mudar quatro vezes num ano. Quando opta por uma Euribor a 6 meses, a sua prestação é revista semestralmente. Já com uma Euribor a 12 meses, a sua prestação é atualizada apenas uma vez por ano.

É preciso ter em conta que os prazos mais curtos têm valores mais baixos, mas respondem mais rápido às oscilações dos valores, uma vez que as prestações são revistas com maior frequência. Já nos prazos mais longos, como a Euribor a 12 meses, a taxa é mais elevada. No entanto, assegura o valor da sua prestação por um ano, com as vantagens e desvantagens que isso pode trazer.

Assim, não há "a melhor taxa" para todos os casos. Depende do que procura, se mais estabilidade ou menos. Antes de avançar com um crédito habitação, deve fazer contas, simular a sua situação e ter em consideração que uma Euribor a 3 meses reflete constantemente a evolução dos juros - seja para subidas ou descidas - e que quanto mais longo é o prazo menos progressivas e mais espaçadas serão as alterações.

Para o ajudar, recorra ao simulador da variação da Euribor no crédito habitação, onde pode ensaiar possíveis aumentos da Euribor e que impacto terão no seu crédito, em cada um dos prazos.