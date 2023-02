O que é a Euribor e qual o impacto no crédito habitação?

A Euribor é a taxa de referência no crédito habitação em Portugal, uma vez que, nos contratos com taxa variável, os juros a pagar ao banco são definidos pelo seu valor, juntamente com o spread. Significa isto que, se a Euribor aumenta, também a prestação do crédito sobe, e se a Euribor desce, a prestação diminui. Vejamos o que é a Euribor e como funciona.

O que é a Euribor?

A Euribor é uma taxa de referência baseada na média dos juros praticados por um conjunto de bancos da Zona Euro nos empréstimos que fazem entre si, em determinado prazo. Assim, são os financiamentos entre os membros deste painel, que inclui, em Portugal, a Caixa Geral de Depósitos, que determinam o valor da Euribor, nas várias maturidades.

Isto porque não existe apenas uma taxa Euribor. Existem, sim, taxas Euribor para cinco maturidades (uma semana, um mês, três meses, seis meses e 12 meses) que são calculadas com base na média dos empréstimos interbancários com os mesmos prazos.

Todos os dias é definido o valor de cada uma delas, excluindo-se, no cálculo, 15% das taxas mais altas e 15% das mais baixas.

Assim, não é o Banco Central Europeu (BCE) que estabelece o valor das Euribor. O que acontece é que estas taxas tendem a seguir (e até mesmo antecipar) a evolução dos juros de referência na Zona Euro, esses, sim, determinados pelo banco central. Foi isso mesmo que aconteceu ao longo do ano passado, em que as taxas Euribor começaram a subir, numa altura em que o aumento generalizado dos preços já deixava antever que a autoridade monetária iria subir os juros para travar a escalada da inflação.

Desde então, as Euribor, que estavam em terreno negativo há cerca de sete anos, atingiram máximos de mais de uma década, ditando uma rápida subida nos custos de financiamneto de famílias e empresas.

Qual o impacto da Euribor no crédito habitação?

Criada juntamente com o euro, a 1 de janeiro de 1999, a Euribor é hoje usada como taxa de referência em vários produtos financeiros, como os Certificados do Tesouro, Certificados de Aforro, contas-poupança e, como referido, no crédito habitação. Nos contratos com taxa variável, é a soma da Euribor com o spread que forma a chamada TAN (Taxa Anual Nominal), que não é mais do que o preço a pagar ao banco pelo empréstimo.

A Euribor tem, desta forma, um peso determinante no valor da prestação mensal do crédito, que é revisto de acordo com o prazo do indexante associado ao contrato. Num crédito com taxa variável associado à Euribor a 6 meses, a taxa é revista semestralmente, enquanto num contrato com a Euribor a 12 meses, a revisão é feita apenas uma vez por ano.

Para perceber de que forma a evolução da Euribor pode afetar o valor a pagar ao banco, pode sempre recorrer ao simulador da variação da Euribor no crédito habitação, onde pode ensaiar possíveis aumentos do indexante e que impacto terão na sua prestação mensal.