Dinheiro

Fundação Santander e Fintech House vão apoiar 90 fintechs em Portugal

As duas entidades uniram forças apoiar 90 start-ups e mais de 110 empreendedores com acesso a mentoria, rede global e oportunidades de internacionalização

Link To Leaders
Há 1h e 34min
Empresários
Outros artigos:

No âmbito da nova parceria entre a Fintech House, hub de inovação em tecnologia financeira em Portugal, e o Santander Portugal, através da sua Fundação, as fintechs portuguesas vão ganhar novas oportunidades de crescimento e expansão internacional.

O programa inclui sessões de mentoria (“Office Hours”) com especialistas do Santander em áreas, como transformação digital, inovação em pagamentos e compliance. Estas sessões serão geridas através da plataforma Santander X, que funcionará como ponto de entrada para uma rede global de empreendedores, investidores e oportunidades de escala internacional.

As sessões de mentoria estarão disponíveis exclusivamente para as startups residentes na Fintech House e para as participantes no programa Sprint, abrangendo fintechs em todas as fases, desde projetos iniciais a startups mais consolidadas. Paralelamente, existirão diversas iniciativas abertas a todo o ecossistema, como por exemplo o evento organizado durante o Web Summit, 2025, em Lisboa, que reunirá startups portuguesas e internacionais, investidores e líderes do ecossistema global de inovação.

Para se candidatarem a algumas destas iniciativas, as empresas deverão registar-se na plataforma Santander X, através da qual poderão também aceder gratuitamente a várias formações certificadas, benefícios e descontos em serviços essenciais e eventos.

“Esta colaboração com o Santander Portugal representa um marco natural na evolução da Fintech House, enquanto hub de excelência para startups. Ao combinarmos o nosso ecossistema de inovação com a experiência e alcance internacional do Santander, estamos a criar condições ideais para acelerar o crescimento e a competitividade das fintechs residentes.”, afirma Mariana Gorjão Henriques, diretora da Fintech House

Além do apoio no dia a dia, a parceria tem também como objetivo estratégico ajudar as start-ups portuguesas a expandirem-se além-fronteiras, aproveitando a presença global do Grupo Santander em 11 países e a rede internacional da plataforma Santander X. Mercados como Espanha, Brasil, México e Reino Unido tornam-se mais acessíveis para os fundadores portugueses que ambicionam escalar os seus negócios.

Do lado do Santander, a iniciativa está alinhada com a missão da Fundação Santander Portugal: transformar a vida das pessoas, empresas e organizações do terceiro setor através da educação e capacitação. Reforçando o pilar de atuação do empreendedorismo.

“O Empreendedorismo é um eixo fundamental para a Fundação Santander. Temos o compromisso de criar oportunidades para as empresas nas diferentes fases do seu ciclo de vida e de as ajudar a prosperar. A parceria com a Fintech Portugal reforça a nossa aposta no ecossistema empreendedor, num setor que consideramos estratégico para o posicionamento competitivo de Portugal”, reitera Inês Rocha de Gouveia, presidente da Fundação Santander Portugal.

As start-ups terão ainda acesso privilegiado à Santander Open Academy, que disponibiliza mais de 1.000 cursos e bolsas de estudo em áreas de inovação e tecnologia, de forma totalmente gratuita. Recursos que, combinados com a rede e a experiência prática, vão acelerar o desenvolvimento e a competitividade dos fundadores portugueses.

Este artigo foi escrito no âmbito da colaboração com o Link to Leaders.

