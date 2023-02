Programa pioneiro de habitação permite comprar casa por pouco mais de um euro

Um novo sistema de habitação, criado em Inglaterra, está a permitir que pessoas venham a ser proprietárias de casas e apartamentos por apenas uma libra, ou seja, por pouco mais de um euro.

Cerca de 100 casas, das 300 construídas num condomínio em Wolverhampton, estão disponíveis neste sistema de venda. A condição para a compra por este valor baixo passa por arrendar os imóveis ao longo de 25 anos. No final deste contrato de fidelização, os arrendatários podem adquirir o imóvel pelo valor simbólico.

Ao contrário de todas as exigências de um financiamento bancário para crédito habitação, neste sistema os arrendatários apenas têm de pagar uma taxa de inscrição de 1000 libras (1130 euros). Outra das vantagens passa pela liberdade dos arrendatários modificarem e decorarem a casa como entendem, sem estar sujeitos a regras dos senhorios nem à instabilidade de ver a renda ser aumentada acima da inflação ou o contrato rescindido.

Aaron Parsons, 32 anos, e Tim Perry, de 30, estão entre as primeiras 86 pessoas que se inscreveram neste sistema. “É bom demais para ser verdade, tanto que pensámos que era uma burla”, contam ao Daily Mail.

O programa ‘Help to Own’ explica os passos para conseguir uma casa: “Encontre a casa perfeita num dos nossos bonitos empreendimentos recém-construídos e faça um contrato de arrendamento de 20 anos. Decore a casa para torná-la sua e mantenha-a como um proprietário faria”, começam por publicitar no site.

Os arrendatários podem sair a qualquer momento ou pedir transferência para outro imóvel ao abrigo do mesmo programa, caso haja disponibilidade. No site, pode ver-se o exemplo de uma casa de dois andares, com dois quartos e garagem com uma renda total de cerca de 800 euros.

O sistema traz a vantagem do arrendamento, como a liberdade para sair e a ausência de financiamentos com necessidade de pagar entradas. Mas, traz também estabilidade que só se consegue numa casa comprada: não há possibilidade de o senhorio rescindir o contrato e os residentes podem fazer obras e decorar as casas na perspetiva de que serão suas.