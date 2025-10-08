Facebook Instagram
Dinheiro

Portugueses investem pouco e preferem capital garantido

61% dos portugueses não investem e a maioria que o faz, opta por aplicar o dinheiro em produtos de baixo risco

Doutor Finanças
Hoje às 15:25
Dinheiro
Dinheiro

Photo by Freepik

Revolut aposta no dinheiro físico e prepara rede de caixas ATM em Portugal

Os portugueses revelam baixa propensão para investir. De acordo com o 2º Barómetro Doutor Finanças, dedicado aos Hábitos de Investimento, 61% dos inquiridos não aplica o seu dinheiro em produtos de investimento.

Os principais motivos apontados são a falta de poupança (37%), a preferência por poupar sem investir (27%) e a falta de conhecimento (10%). As mulheres e os maiores de 65 anos são os que tendem a investir menos, assim como os agregados familiares com rendimentos mais baixos.

O 2.º Barómetro Doutor Finanças revela ainda que os portugueses têm aversão ao risco e preferem o capital garantido. O estudo foi realizado pela Universidade Católica, em parceria com o Doutor Finanças.

Produtos tradicionais dominam as preferências

49% dos portugueses assumem ter um perfil de investidor conservador e 41% dizem ser moderados. Apenas 9% se consideram agressivos na hora de investir.

De certa forma, estas autoavaliações estão refletidas nos tipos de produtos preferidos: tradicionais e de baixo risco. Assim, 49% dizem que já investiram em depósitos a prazo, 38% em Planos Poupança Reforma e 35% em certificados de aforro ou do Tesouro.

O ouro/prata (39%), as ações (29%) e os fundos de investimento (22%) também surgem como opções populares, enquanto os ETF (14%) e criptomoedas (10%) têm pouca expressão.

Como seria de esperar em perfis conservadores, os portugueses têm pouca tolerância ao risco. 48% dos inquiridos admite não ter nenhuma tolerância, 15% só suportam perdas até 5%, e 13% aceitam entre 6% e 10%. Apenas 3% toleram quedas entre 21 e 30%.

Banca tradicional é a principal fonte de informação

A maioria dos inquiridos (52%) usa os bancos tradicionais como a principal fonte de informação (52%), seguidos de sites especializados (31%) e amigos/família (21%).

“A forma como os inquiridos investem está diretamente alinhada com as suas fontes de informação preferenciais. A predominância da banca tradicional (50%) como canal principal reforça a confiança em intermediários tradicionais e especializados, tal como se verificava na preferência por bancos para obter informação”, refere o estudo.

Diversificação ainda é um conceito desconhecido

Apesar de 66% dos participantes considerar que o seu conhecimento sobre finanças pessoais se situa no nível 3 e 4 (numa escala de 1 a 5), um quarto desconhece o conceito de diversificação.

“A percentagem que desconhece totalmente o conceito (25%) sugere uma necessidade premente de educação financeira básica”, pode ler-se no relatório.

E ainda que 71% diga saber o que é, apenas uma parte aplica ativamente este princípio na sua carteira (40%).

Investimentos a pensar no futuro

45% das pessoas que investem dizem que o fazem a pensar no futuro. Já objetivos de curto prazo e fins específicos são a prioridade para apenas 14% e 11% dos inquiridos, respetivamente.

Em relação à frequência dos investimentos, 36% reforçam as suas aplicações mensalmente e 24% ocasionalmente.

RELACIONADOS
Revolut aposta no dinheiro físico e prepara rede de caixas ATM em Portugal
Contas conjuntas ou individuais: como é que os casais portugueses gerem o seu dinheiro?
Falar de dinheiro ainda é tabu para um terço das famílias portuguesas
Consignar o IRS a uma instituição faz-me perder dinheiro?
Consignar o IRS a uma instituição faz-me perder dinheiro?
Mais Vistos
00:04:00
Secret Story
Discussão feia. Fábio vira costas a Liliana e solta um insulto grave
tvi
00:01:20
Secret Story
Liliana em choque após insulto de Fábio: «Não tem de falar assim para mim»
tvi
00:03:23
Secret Story
Liliana lembra-se de Zé, mas acaba a deixar suspeita no ar: «errou comigo...»
tvi
00:03:33
Secret Story
Imagens fortes: Grave discussão entre Liliana e Fábio por causa de Pedro Jorge
tvi
Destaques IOL
Segurança
Nova atualização do Instagram mostra a localização em tempo real e pode pôr utilizadores em risco. Desative esta opção
Exercicio fisico
Perder peso sem muito esforço? Experimente este método japonês que está a dar que falar
Tragédia
Menina de 6 anos morre em incêndio provocado por cigarro eletrónico deixado a carregar no quarto
Lavandaria
O truque de lavandaria que ninguém lhe contou: faça isto à roupa antes de a meter na máquina
Mais Lidas
Mau tempo
Há uma nova tempestade no Atlântico que se está a transformar num furacão
cnn
Dois às 10
Porto e Lisboa ficam para trás: estrangeiros rendem-se a esta cidade portuguesa no outono
tvi
Vânia Sá
Vânia Sá faz nova aquisição de luxo que ainda poucos em Portugal conseguiram ter
Sporting
Sporting avança com participação disciplinar contra Villas-Boas
maisfutebol
Famosos
Emoção em "Secret Story": Dylan esconde filho que sobreviveu a acidente?
selfie
Casamento
Ícone do desporto português casa em cerimónia de sonho, depois de seis anos de namoro