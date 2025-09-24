Permuta de imóveis: Impostos e custos reduzidos, mas troca exige mais cuidados

Menina de 6 anos morre em parque de diversões após funcionários ignorarem alarme de segurança. Pais vão receber 205 milhões

A permuta de imóveis é uma opção para quem quer mudar de casa sem enfrentar todos os custos de vender e comprar. Em 2025, continua a ser uma solução prática para famílias e investidores.

Com este modelo, é possível trocar habitações, poupar em impostos e simplificar burocracias. Mas atenção: o processo exige rigor legal, documentos atualizados e cuidados fiscais para evitar surpresas desagradáveis. A seguir, conheça os pontos principais a ter em consideração.

O que é a permuta de imóveis e quando faz sentido?

A permuta de imóveis permite trocar uma casa por outra, com ou sem acerto de valores. É indicada para quem quer ajustar a habitação às novas necessidades sem passar por dois processos completos de compra e venda.

Funciona bem quando as partes têm imóveis com valores próximos. Se existir diferença, paga-se apenas sobre esse montante. O modelo é útil para famílias que procuram mais espaço, investidores a reorganizar carteiras ou quem quer mudar de localização rapidamente.

Avaliação e acordo: Dois pontos que garantem um bom negócio

Antes de avançar, é essencial avaliar os imóveis. Um relatório de perito ou mediador ajuda a definir preços justos e evita conflitos futuros. A análise deve considerar localização, estado, área e mercado.

Com os valores definidos, negocia-se o acerto financeiro e quem suporta custos como escritura ou eventuais reparações. Um acordo claro nesta fase previne problemas nas etapas seguintes.

Documentos que não podem faltar

A troca exige documentação semelhante a uma compra tradicional. Caderneta predial, ficha técnica da habitação e licença de utilização são essenciais. É também obrigatório apresentar comprovativo do IMT ou de isenção.

Certidões prediais atualizadas confirmam que o imóvel está livre de dívidas ou hipotecas. O notário ou solicitador valida estes elementos no momento da escritura, garantindo segurança jurídica.

Contrato-promessa: A forma de blindar o negócio

Antes da escritura, recomenda-se assinar um contrato-promessa de permuta. O documento define valores, prazos, penalizações e responsabilidades sobre eventuais ónus.

Também deve prever o que acontece se surgirem dificuldades com hipotecas ou atrasos. Esta etapa protege ambas as partes e evita litígios caso algo corra mal.

Custos e impostos reduzidos: A grande vantagem da permuta de imóveis

A principal poupança da permuta de imóveis está nos impostos. O IMT e o Imposto do Selo aplicam-se apenas à diferença de valores entre os imóveis. Quando os preços são semelhantes, os encargos podem ser mínimos.

Além disso, paga-se apenas uma escritura, reduzindo honorários de notário ou solicitador. Em comparação com uma compra e venda tradicional, a economia pode chegar a milhares de euros.

Cuidados práticos antes da troca de casas

Verifique se o imóvel não tem dívidas ou penhoras. Visite-o mais do que uma vez para avaliar infiltrações, humidade ou defeitos estruturais. Inclua cláusulas de proteção para atrasos ou encargos ocultos.

Caso tenha um crédito habitação, fica obrigado a informar o banco. A partir daí, a instituição de crédito pode exigir o distrate da hipoteca ou registo provisório de nova hipoteca sobre o imóvel que vai ser titular.

Além disso, o acompanhamento por um advogado ou um solicitador é uma opção recomendável. Afinal, um especialista assegura que o contrato cumpre a lei e evita problemas fiscais ou legais.

Atenção às regras fiscais e prazos para não perder benefícios

Quem recebe o imóvel de menor valor fica isento de IMT. Mas, se vender a casa no ano seguinte, perde o benefício e paga imposto sobre o Valor Patrimonial Tributário (VPT). A operação deve ainda ser declarada no IRS, mesmo sem mais-valias.

Empresas que compram para revenda precisam de cuidado extra. Negócios mistos, que incluam a venda com permuta, podem anular isenções fiscais.