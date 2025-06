Falar de dinheiro ainda é tabu para um terço das famílias portuguesas

Falar sobre dinheiro continua a ser desconfortável para uma parte significativa das famílias em Portugal. O 1.º Barómetro Doutor Finanças de Hábitos Financeiros, realizado em colaboração com a Universidade Católica Portuguesa, traça o retrato dos comportamentos dos portugueses em relação ao dinheiro e mostra que, apesar de alguns avanços, o tema continua a ser tabu para um terço das famílias portuguesas.

Silêncio financeiro afeta 35% das famílias em Portugal

Apesar de cada vez mais se discutir finanças em casa, uma parte significativa da população portuguesa ainda evita falar sobre dinheiro. Segundo os dados do barómetro, 35% das famílias admitem que apenas falam esporadicamente ou nunca abordam a temática do dinheiro em ambiente familiar.

Deste grupo, 16% só discute o assunto em situações pontuais, como despesas inesperadas ou decisões de investimento. Outros 10% falam muito raramente sobre dinheiro e 9% assumem que nunca tocam no tema em casa. Estes dados revelam que, para um terço das famílias portuguesas, o dinheiro continua a ser uma conversa evitada.

Idade influencia o diálogo sobre dinheiro

A análise por faixas etárias mostra que a idade tem um peso relevante na propensão para falar ou não sobre dinheiro. Entre os que pouco ou nada conversam sobre o tema (os referidos 35%), os maiores de 65 anos representam 11% - a percentagem mais elevada entre todas as idades.

Na faixa entre os 45 e os 55 anos, o valor desce para 7% e, entre os 55 e os 65 anos, fica nos 6%. Estes são os grupos que mais contribuem para o silêncio financeiro nas famílias.

Já entre os jovens dos 18 aos 25 anos, apenas 4% evitam falar de dinheiro; e, entre os 25 e os 35 anos, o número baixa ainda mais, para 3%. Os dados sugerem, assim, que os mais jovens tendem a ter menos reservas em abordar o tema.

Mais de 60% dos portugueses falam sobre dinheiro com regularidade

Apesar da existência de uma franja significativa de famílias para quem o tema ainda é tabu, a maioria dos portugueses mostra-se mais aberta ao diálogo sobre dinheiro. O barómetro revela que 31% dos inquiridos fala regularmente sobre dinheiro com os familiares, pelo menos uma vez por mês.

Mais expressivo ainda, 32% afirma que essas conversas são frequentes e ocorrem semanalmente ou quase todas as semanas. No total, mais de 60% dos portugueses tem o hábito de discutir finanças em casa. Ou seja, mais de 6 em cada 10 portugueses mantêm conversas regulares sobre finanças com os seus familiares. Estes dados podem indicar uma evolução positiva na literacia financeira em ambiente familiar.