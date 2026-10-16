"Hoje começa uma nova etapa": Diogo Infante celebra conquista do filho com mensagem arrepiante

O ator assinalou a conclusão do curso de oficiais dos Fuzileiros por Filipe com uma mensagem emotiva. A conquista do jovem recorda também a história de uma família que Diogo Infante sempre procurou proteger da exposição pública.

Diogo Infante está a viver um momento de enorme orgulho. O filho, Filipe, concluiu o curso de oficiais dos Fuzileiros e assinalou esta conquista com a cerimónia de imposição de boinas, um momento que o ator fez questão de partilhar nas redes sociais.

Mais do que celebrar o fim de uma etapa exigente, Diogo Infante destacou aquilo que considera ser o mais importante no percurso do filho: a capacidade de enfrentar as dificuldades, resistir à pressão e superar os próprios limites.

«Hoje foi a cerimónia de imposição de boinas... Mais do que ter completado o curso de oficiais dos fuzileiros, o que mais me enche de orgulho foi a capacidade de entrega, resiliência e superação nos momentos mais difíceis e exigentes, aqueles em que corpo e mente são testados ao limite e tudo é posto em causa», escreveu o ator.

Uma mensagem que traduz a emoção de um pai perante uma conquista que representa esforço, persistência e o início de um novo capítulo na vida do filho.

«Hoje começa uma nova etapa, que seja tudo aquilo que desejas e mereces», acrescentou Diogo Infante, terminando a publicação com um coração vermelho.

Uma conquista que emocionou os seguidores

A publicação não passou despercebida. Na caixa de comentários, amigos, fãs e figuras conhecidas fizeram questão de felicitar Filipe e de partilhar a alegria do momento com a família.

«Parabéns querido Filipe», «Parabéns Filho maravilhoso! Parabéns Pais!» e «Parabéns aos 3. Beijinhos grandes que orgulho» foram algumas das mensagens deixadas na publicação.

Também houve quem destacasse a exigência do percurso concluído pelo jovem e a importância dos valores que o pai fez questão de sublinhar.

«Nem todos o conseguem! Muitos parabéns! Muito sucesso para o futuro!» e «Nada acontece por acaso. Com os valores que tem, com certeza vai ser um excelente oficial, como excelente pessoa» são outros dos comentários que ilustram o carinho recebido.

Entre as várias felicitações, houve ainda quem dirigisse palavras de orgulho aos pais, reconhecendo a emoção de ver um filho conquistar autonomia e começar a construir o próprio futuro.

Filipe, o filho que mudou a vida de Diogo Infante

Apesar de ser uma figura conhecida do público português, Diogo Infante sempre procurou preservar a vida familiar, sobretudo no que diz respeito ao filho.

O ator já falou, em entrevistas, sobre a importância que a paternidade assumiu na sua vida e sobre o caminho que o levou a adotar Filipe.

Numa entrevista ao programa Conta-me, da TVI, em fevereiro de 2021, Diogo Infante recordou que o desejo de ser pai surgiu quando estava na casa dos 30 anos. Depois de ponderar diferentes possibilidades, decidiu avançar com um processo de adoção.

O ator conheceu Filipe quando o menino tinha sete anos. O processo demorou cerca de nove meses e, no dia em que o filho completou oito anos, passou a viver com Diogo Infante e o companheiro, Rui Calapez.

Ao recordar o telefonema que recebeu para lhe comunicar que tinha sido encontrada uma criança para si, o ator descreveu a emoção que sentiu com uma comparação particularmente tocante: foi como se lhe tivessem dito que o seu filho tinha acabado de nascer.

A adoção foi, como o próprio já afirmou publicamente, uma das decisões mais importantes da sua vida. Mais do que concretizar o desejo de ser pai, permitiu-lhe construir uma família com Filipe e Rui Calapez.

Uma família construída com amor e cumplicidade

A história familiar de Diogo Infante também ficou marcada pela decisão de assumir publicamente o casamento e a adoção do filho. Em 2018, o ator falou abertamente sobre a relação com Rui Calapez e sobre a importância da família que construíram juntos.

Mais tarde, explicou que foi precisamente Filipe quem o inspirou a partilhar publicamente aspetos da sua vida pessoal, num gesto que procurou contrariar a especulação e afirmar o direito de viver a própria felicidade.

Ao longo dos anos, Diogo Infante tem revelado alguns pormenores sobre a relação com o filho, mas sem deixar de respeitar a sua privacidade.

Em junho de 2025, o ator falou sobre a cumplicidade que mantém com Filipe e explicou que procura respeitar a vontade do jovem de preservar o seu espaço e de construir um caminho próprio, sem ficar limitado à notoriedade do pai.

A distância também passou a fazer parte desta nova fase da relação. Na altura, Diogo Infante contou que o filho se encontrava no estrangeiro, a estagiar numa embaixada, e que os dois mantinham contacto frequente.

O ator descreveu a relação como muito próxima, sublinhando a importância das conversas do dia a dia e da ligação que continua a unir a família.

Um novo capítulo para Filipe

A conclusão do curso de oficiais dos Fuzileiros marca agora uma nova etapa no percurso de Filipe. A cerimónia de imposição de boinas, assinalada pelo pai nas redes sociais, tornou-se também uma oportunidade para celebrar publicamente a perseverança e a capacidade de superação do jovem.

A formação de oficiais dos Fuzileiros exige preparação física e psicológica, disciplina, capacidade de decisão sob pressão e competências de liderança, de acordo com a informação disponibilizada pela Marinha Portuguesa.

É precisamente a resistência demonstrada nos momentos mais difíceis que Diogo Infante escolheu destacar na sua mensagem. Mais do que o resultado alcançado, o ator valorizou o caminho percorrido pelo filho para chegar até aqui.

E, perante uma nova etapa que agora começa, deixou-lhe um desejo simples, mas cheio de significado: que o futuro seja tudo aquilo que Filipe deseja e merece.