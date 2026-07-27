"Há sempre uma forma de seguir em frente": a lição de vida que Rute Cardoso, viúva de Diogo Jota, está a dar ao mundo

Recém-casado e com três filhos, Diogo Jota morre aos 28 anos. Irmão também perdeu a vida

Há histórias que nos obrigam a parar. Não porque tenham um final feliz, mas porque nos mostram que, mesmo depois da maior das tempestades, é possível encontrar uma forma de continuar. Foi isso que aconteceu com Rute Cardoso.

Há pouco mais de um ano, a vida da viúva de Diogo Jota mudou para sempre. Em julho de 2025, o futebolista português morreu num trágico acidente de viação, em Espanha, juntamente com o irmão. De um momento para o outro, Rute viu-se confrontada com uma dor impossível de imaginar, enquanto assumia, sozinha, a missão de continuar a criar os três filhos do casal.

É precisamente por isso que cada fotografia, cada treino e cada meta que hoje partilha têm um significado muito maior do que aparentam. Nos últimos meses, Rute tem encontrado no desporto um refúgio. Entre provas de Hybrid, sessões intensas de treino e novos desafios pessoais, tem mostrado que seguir em frente não significa esquecer. Significa sobreviver. Significa encontrar uma nova versão de si própria quando a vida obriga a recomeçar do zero.

E foi essa mensagem que a Hybrid quis destacar numa publicação que rapidamente emocionou milhares de pessoas. "Há sorrisos que escondem mais força do que imaginamos", é assim que começa a homenagem dedicada a Rute Cardoso.

Ao longo do texto, a marca lembra que, muitas vezes, olhamos para alguém a cruzar uma meta e pensamos apenas no esforço físico. Mas existem batalhas invisíveis que ninguém vê. Existem dores que não desaparecem quando termina uma corrida. "A resiliência não consiste em esquecer aquilo que vivemos. Consiste em escolher levantar-se todas as manhãs, abraçar novos desafios e continuar a construir novas memórias, mesmo quando o caminho não foi fácil", pode ler-se.

No final, deixam um agradecimento simples, mas profundamente significativo: "Obrigado, Rute, por nos lembrares que há sempre uma forma de seguir em frente."

Veja, aqui, as imagens do momento da homenagem: