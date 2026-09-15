Imagens do acidente que envolveu ator português estão a impressionar nas redes sociais

Diogo Valsassina sofreu um acidente de mota na 2ª Circular, junto ao estádio da Luz, e teve de ser levado para o hospital.

A notícia foi dada pelo próprio ator, que mostrou imagens impressionantes do acidente, onde mostra as marcas com que ficou no corpo e a mota quase desfeita.

"Olá o meu nome é Diogo e tive uma sorte do c*. Lembrem-se miúdos, usem sempre capacete fechado e proteção adequada", começou por escrever, na legenda de uma partilha feita no Instagram nesta segunda-feira, 14 de setembro.

"Felizmente está tudo ok. Não tenho nada partido. Mas podia ter sido mesmo muito pior. Um obrigado ao INEM e aos bombeiros que me socorreram e ao senhor que vinha atrás de mim e não me atropelou", acrescentou.

Após partilhas as imagens, Diogo Valsassina recebeu uma enorme onda de apoio dos fãs e de rostos bem conhecidos da televisão portuguesa. "Ai Diogo! Que medo. Cuida-te ❤️", "Ainda bem que não foi nada de grave! Proteção, sempre 🙏🙏 as melhoras e recuperação rápida!", "Mensagem importante ! Ficamos muito felizes de te saber bem!", "Rápida recuperação! Imagino o susto", "Que susto! Rápida recuperação, Diogo", "Há dias de sorte", "A estrelinha está lá em cima a cuidar de ti", são alguns dos comentários que se podem ler.

Veja, na nossa galeria, as imagens partilhadas por Diogo Valsassina