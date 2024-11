Estamos na época do dióspiro e este é o pudim tipo mousse sem açúcar que vai querer fazer

As 12 frutas que devem compor a sua fruteira

Se estiver com necessidade de comer uma sobremesa doce, mas não quer estragar a dieta, não ceda e faça este pudim tipo mousse: é rápido, só precisa de 4 ingredientes e pode fazer com que resulta numa textura mais próxima do pudim ou mais próxima da mousse.

A receita é-nos trazida pela influencer de cozinha turca Nurgül Kotan na sua conta de Instgram, que ensina a fazer este pudim de dióspiro sem açúcar refinado e sem glúten. “É uma sobremesa muito saborosa e saudável. À medida que repousa, a consistência fica mais espessa. Se preferir mais líquido, pode consumir diretamente sem colocar no frigorífico”, sugere.

Veja no vídeo abaixo como é fácil fazer esta sobremesa:

Ingredientes

2 dióspiros (ou 3 se forem pequenos)

2 copos de leite frio

1 colher de sopa de cacau

2-3 colheres de sopa de mel

Preparação: