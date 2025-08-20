Direito a desligar: Como a lei protege o tempo livre?

O direito a desligar veio reforçar a separação entre vida profissional e pessoal, impedindo contactos do empregador fora do horário laboral. Esta medida, aplicada a todos os modelos de trabalho, é hoje um pilar da proteção do bem-estar e da saúde mental dos trabalhadores.

Mais do que um conceito jurídico, trata-se de um direito prático: garantir que o tempo de descanso é respeitado, preservando a privacidade e o equilíbrio entre trabalho e vida pessoal. A lei prevê exceções, mas estas são raras e exigem justificação sólida. Conheça o que diz a legislação sobre o direito a desligar.

O trabalho não pode invadir o descanso

Com a popularização do teletrabalho e dos modelos híbridos, o “horário de saída” deixou de ser claro para muitos. A lei portuguesa veio responder a esta realidade com o direito a desligar, que proíbe empresas de contactarem trabalhadores fora do horário laboral, exceto em casos excecionais.

O alcance do direito a desligar

A regra é simples: terminado o horário, termina a obrigação de responder ao empregador. Esta proteção abrange todos os trabalhadores, independentemente do local onde exerçam funções. Inclui pausas diárias, fins de semana, feriados e períodos de férias.

Exceções previstas na lei

A única exceção são situações de força maior. Um incêndio, um sismo ou uma falha grave que comprometa a operação da empresa podem justificar o contacto. Fora destes casos, qualquer tentativa de contacto é ilegal.

Que tipos de contacto são abrangidos

O direito a desligar não se limita a impedir chamadas fora de horas. Também proíbe e-mails, mensagens instantâneas ou solicitações de reunião. O objetivo é garantir que o tempo de descanso é pleno.

Sanções para empresas infratoras

O incumprimento é punido com coimas que variam entre 612 e 9.690 euros, de acordo com o volume de negócios da empresa. Segundo a legislação e tendo em conta o volume de negócios, os limites são os seguintes:

Inferior a 500 mil euros: de 612 a 2.652 euros

Entre 500 mil euros e 2,5 milhões de euros: de 714 a 4.080 euros

Entre 5 e 10 milhões de euros: de 1.224 a 5.100 euros

Superior a 10 milhões de euros: de 1.530 a 9.690 euros

Contactos insistentes e injustificados podem configurar assédio moral.

Um direito para equilibrar vida e trabalho

A implementação do direito a desligar não é apenas uma formalidade legal. É um passo importante para garantir que os trabalhadores mantêm um equilíbrio saudável entre vida profissional e pessoal, protegendo o bem-estar e prevenindo o desgaste.