Quais os direitos parentais durante a gravidez?

A gravidez não implica, por si só, deixar de trabalhar ou alterar a atividade profissional. No entanto, existem direitos específicos destinados a proteger a saúde da grávida e do bebé, desde as consultas pré-natais até às situações em que a atividade profissional representa um risco.

Para beneficiar destas proteções, a trabalhadora deve comunicar a gravidez à entidade empregadora, por escrito, apresentando um atestado médico.

Faltar ao trabalho para ir a consultas pré-natais

A trabalhadora grávida tem direito a ausentar-se do trabalho para consultas pré-natais e preparação para o parto, pelo tempo e número de vezes necessários, sem perda de remuneração.

O empregador pode pedir um comprovativo da consulta ou do exame e, quando aplicável, prova de que não era possível realizá-lo fora do horário de trabalho.

O outro progenitor também tem direito a três dispensas para acompanhar a grávida nessas consultas.

E se o trabalho representar um risco?

Há atividades ou condições de trabalho que podem representar um risco para a saúde da grávida ou do bebé, como a exposição a determinados agentes ou materiais prejudiciais.

Nestas situações, o empregador deve avaliar os riscos e tomar medidas de proteção, tais como adaptar as condições de trabalho ou atribuir outras tarefas compatíveis.

Se nenhuma destas alternativas for possível, a trabalhadora pode ser dispensada de trabalhar e ter direito ao subsídio por riscos específicos. Este apoio corresponde a 100% da remuneração de referência.

Já nas proteções relacionadas com o horário de trabalho, a trabalhadora grávida tem direito a dispensa do trabalho noturno, entre as 20h e as 7h, durante 112 dias. Fora deste período, também pode existir dispensa se o trabalho noturno representar um risco para a saúde da grávida ou do bebé.

Além disso, não é obrigada a prestar trabalho suplementar, um direito que se estende a todo o período de amamentação.

Há também proteção em caso de risco clínico

O risco clínico é diferente dos riscos associados à própria atividade profissional. Neste caso, existe uma situação clínica que coloca em risco a saúde da grávida ou do bebé e impede a continuação do trabalho.

O médico pode determinar uma licença por risco clínico durante a gravidez pelo período considerado necessário. Durante esta interrupção, a trabalhadora pode receber um subsídio correspondente a 100% da remuneração de referência.

Os dias desta licença não são descontados na licença parental inicial. Assim, a trabalhadora mantém o direito à totalidade do período de licença após o nascimento do bebé.

O que acontece em caso de interrupção da gravidez?

Em caso de interrupção da gravidez, a trabalhadora tem direito a uma licença com duração entre 14 e 30 dias consecutivos, de acordo com indicação médica.

Durante este período, pode beneficiar do subsídio por interrupção da gravidez, que corresponde a 100% da remuneração de referência.

Existe ainda a dispensa por luto gestacional

Quando não há lugar à licença por interrupção da gravidez, a trabalhadora pode faltar ao trabalho até três dias consecutivos por luto gestacional, sem perda de remuneração.

O pai também pode faltar até três dias consecutivos, quer a mãe beneficie da licença por interrupção da gravidez, quer utilize a dispensa por luto gestacional.

Para justificar estas ausências, é necessário informar a entidade empregadora e apresentar uma declaração médica.