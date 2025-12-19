Facebook Instagram
Dicas

Senhorio pode proibir animais de estimação? Advogadas esclarecem de uma vez

Senhorios podem proibir animais de estimação? Advogadas explicam quando a lei permite e quando há exceções
IOL
Há 3h e 18min
Advogadas
Advogadas
Veterinária alerta: "Os animais podem não se queixar, mas sofrem com o frio tanto quanto nós"

As advogadas Cristina Pires e Mariana Rocha Neves, conhecidas no Instagram como @simples__e__direito, partilharam recentemente nas redes sociais importantes esclarecimentos sobre a presença de animais de estimação em habitações arrendadas e a possibilidade do senhorio impor restrições.

Segundo as especialistas, se o contrato de arrendamento incluir uma cláusula que proíba animais, o senhorio pode, em princípio, opor-se à presença dos mesmos. No entanto, a aplicação desta regra não é absoluta e depende sempre do contexto.

“Já saíram acordãos que dizem que o senhorio não pode rescindir o contrato com base no incumprimento de tal proibição”, explicam Cristina Pires e Mariana Rocha Neves. Isso ocorre, por exemplo, quando o animal é essencial para o desenvolvimento das crianças ou constitui um fator excecional de socialização, situações em que a lei protege o direito do inquilino.

As advogadas sublinham que, apesar de os contratos poderem incluir restrições, a aplicação prática deve ser avaliada caso a caso, tendo em conta os direitos do inquilino e o interesse superior de crianças ou situações de exceção.

RELACIONADOS
Veterinária alerta: "Os animais podem não se queixar, mas sofrem com o frio tanto quanto nós"
As 7 melhores raças de cães para fazer companhia a idosos
Cadela que ficou presa em cheias foi localizada com vida graças a GPS que todos os tutores de cães deviam ter
Com que frequência devemos dar banho aos nossos cães? Esta é a recomendação dos veterinários
Cães com coração grande: as raças que mais trazem conforto em dias difíceis
Mais Vistos
00:01:21
TVI - Em cima da hora
Última Hora - 9 feridos em ataque à faca
tvi
00:03:26
Secret Story
Kizomba para aquecer o clima entre Pedro Jorge e Marisa. E a "vela" ali ao lado...
tvi
00:01:07
Secret Story
O abraço mais esperado? Marisa surpreende Leandro, mas leva "tacada"
tvi
00:01:03
Secret Story
Que ternura! Pedro começa o dia a deixar uma mensagem especial para os filhos
tvi
Destaques IOL
Crime
Menina raptada com 3 anos foi localizada agora com 46. Reencontro com o pai está a comover o mundo
Dicas
Nunca faça isto quando a roupa ainda está húmida na máquina
Receitas
Só precisa de uma panela para fazer esta receita de arroz de alho-francês e alheira
Dicas
Tem panelas com o fundo queimado? Especialistas explicam os erros mais comuns e como evitá-los
Mais Lidas
Nivea
A lata azul Nivea não é indicada para mulheres entre os 50 e 60 anos? Farmacêutica explica
versa
Vera
Vera expõe mensagens e telefonemas privados com Dylan: «Queria encontrar-se comigo...»
Cláudio Neves Valente
Português matou dois estudantes da Universidade de Brown e físico do MIT Nuno Loureiro
cnn
Tiroteio Lisboa
Tiroteio no Mercado de Benfica em Lisboa
Tiroteio Lisboa
Tiroteio no Mercado de Benfica em Lisboa
Santa Clara
Santa Clara: «Fomos informados que a tecnologia de fora de jogo não funcionou»
maisfutebol