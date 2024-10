É para o menino e para a menina: 13 fatos de Halloween a partir dos 7 euros

Este artigo pode conter links afiliados*

O Halloween é uma das épocas mais divertidas do ano, especialmente para as crianças, que adoram vestir-se com fantasias assustadoras ou engraçadas e colecionar doces pela vizinhança. Como pais, queremos ver o sorriso nos rostos dos mais pequenos enquanto se transformam nas suas personagens favoritas, vivendo a magia desta data. Para facilitar a escolha, reunimos 10 opções de fatos de Halloween para meninos e meninas, com preços a partir dos 7 euros. Assim, a diversão está garantida, sem pesar no orçamento.

1. Disfarce de abóbora

Adquira o fato a 6,49€

2. Disfarce Elsa Frozen

Adquira o fato a 15,24€

3. Disfarce de fantasma

Adquira o fato a 20,32€

4. Disfarce de Wednesday

Adquira aqui 15,20€

5. Disfarce de Chucky

Adquira aqui a 14,13€

6. Disfarce de noiva com véu

Adquira aqui a 21,29€

7. Disfarce Harry Potter

Adquira aqui a 10,65€

8. Disfarce Harley Quinn

Adquira aqui a 20,50€

9. Disfarce dinossauro

Adquira o fato aqui a 22,76€

10. Disfarce de bruxinha

Adquira o fato aqui a 12,19€

11. Disfarce Morte

Adquira o fato aqui por 19,86€

12. Disfarce de diabo

Adquira o fato aqui por 22,00€

13. Disfarce de princesa fantasma

Adquira o fato aqui por 21,34€

