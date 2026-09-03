Cinema Foto: Geoffrey Moffett, Unsplash
Cinema Foto: Geoffrey Moffett, Unsplash

Mundo da televisão em choque: estrela da Disney morre aos 33 anos
IOL
Hoje às 11:46

"Isto não parece real", reagiu colega

Carla Jeffery, atriz que ficou conhecida pela participação na série Zombies, da Disney, morreu aos 33 anos. A notícia da morte foi anunciada esta quarta-feira, um dia depois de a atriz ter morrido. A causa da morte não foi revelada.

De acordo com a revista People, a notícia deixou em choque vários colegas de profissão, que rapidamente recorreram às redes sociais para recordar a atriz.

Carla Jeffery tornou-se conhecida do público mais jovem através da personagem Bree Prattle, a cheerleader que interpretou nos filmes Zombies, do Disney Channel. Estreou-se na saga em 2018 e participou nos três primeiros filmes.

A atriz voltou ainda a dar voz à personagem na série animada Zombies: The Re-Animated Series, exibida entre 2024 e 2026, segundo a People.

"Isto não parece real"

Entre as primeiras colegas a reagir esteve Chandler Kinney, de 26 anos, que contracenou com Jeffery em Zombies. A atriz partilhou várias fotografias das duas no Instagram e descreveu a amiga como "a pessoa mais doce e brilhante".

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"Isto não parece real", escreveu a atriz, numa mensagem carregada de emoção, recordando a energia positiva da colega e a forma como conseguia tornar "cada dia melhor e mais luminoso".

Na homenagem, a atriz destacou também a semelhança entre Carla Jeffery e a personagem Bree. Para Chandler Kinney, a alegria, espontaneidade e generosidade que a colega levava para o papel eram um reflexo da sua própria personalidade.

Milo Manheim também prestou homenagem

Milo Manheim, protagonista de Zombies, foi outro dos atores que reagiu à morte da colega.

O ator, de 25 anos, partilhou várias fotografias de Carla Jeffery nas Instagram Stories, incluindo uma imagem dos dois caracterizados para Zombies 3. "Adoro-te, Carlaboo, a pessoa mais doce, gentil e amorosa", escreveu.

Uma carreira que começou aos 12 anos

Apesar de ter ficado particularmente associada à Disney, Carla Jeffery tinha já uma carreira com várias participações em televisão e cinema.

Segundo a People, a atriz começou a trabalhar ainda criança. Em 2006, aos 12 anos, participou no filme Phat Girlz, protagonizado por Mo'Nique.

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Nos anos seguintes, passou por várias séries conhecidas, incluindo Shake It Up, Good Luck Charlie, Suburgatory, Crazy Ex-Girlfriend e Scream Queens.

Foi, no entanto, a saga Zombies que lhe trouxe maior reconhecimento junto do público mais jovem.

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