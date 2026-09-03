Mundo da televisão em choque: estrela da Disney morre aos 33 anos

Carla Jeffery, atriz que ficou conhecida pela participação na série Zombies, da Disney, morreu aos 33 anos. A notícia da morte foi anunciada esta quarta-feira, um dia depois de a atriz ter morrido. A causa da morte não foi revelada.

De acordo com a revista People, a notícia deixou em choque vários colegas de profissão, que rapidamente recorreram às redes sociais para recordar a atriz.

Carla Jeffery tornou-se conhecida do público mais jovem através da personagem Bree Prattle, a cheerleader que interpretou nos filmes Zombies, do Disney Channel. Estreou-se na saga em 2018 e participou nos três primeiros filmes.

A atriz voltou ainda a dar voz à personagem na série animada Zombies: The Re-Animated Series, exibida entre 2024 e 2026, segundo a People.

"Isto não parece real"

Entre as primeiras colegas a reagir esteve Chandler Kinney, de 26 anos, que contracenou com Jeffery em Zombies. A atriz partilhou várias fotografias das duas no Instagram e descreveu a amiga como "a pessoa mais doce e brilhante".

"Isto não parece real", escreveu a atriz, numa mensagem carregada de emoção, recordando a energia positiva da colega e a forma como conseguia tornar "cada dia melhor e mais luminoso".

Na homenagem, a atriz destacou também a semelhança entre Carla Jeffery e a personagem Bree. Para Chandler Kinney, a alegria, espontaneidade e generosidade que a colega levava para o papel eram um reflexo da sua própria personalidade.

Milo Manheim também prestou homenagem

Milo Manheim, protagonista de Zombies, foi outro dos atores que reagiu à morte da colega.

O ator, de 25 anos, partilhou várias fotografias de Carla Jeffery nas Instagram Stories, incluindo uma imagem dos dois caracterizados para Zombies 3. "Adoro-te, Carlaboo, a pessoa mais doce, gentil e amorosa", escreveu.

Uma carreira que começou aos 12 anos

Apesar de ter ficado particularmente associada à Disney, Carla Jeffery tinha já uma carreira com várias participações em televisão e cinema.

Segundo a People, a atriz começou a trabalhar ainda criança. Em 2006, aos 12 anos, participou no filme Phat Girlz, protagonizado por Mo'Nique.

Nos anos seguintes, passou por várias séries conhecidas, incluindo Shake It Up, Good Luck Charlie, Suburgatory, Crazy Ex-Girlfriend e Scream Queens.

Foi, no entanto, a saga Zombies que lhe trouxe maior reconhecimento junto do público mais jovem.