Lembra-se desta estrela do Disney Channel? Agora, brilha no mundo da pornografia

Dan Benson pode ter começado atrás das câmaras como ator do Disney Chanel, mas agora, a sua carreira deu uma volta de 180 graus e o jovem dedicou-se ao entretenimento para adultos.

Foi na série “Os Feiticeiros de Waverly Place”, onde contracenou com Selena Gomez, que Dan Benson ficou mais conhecido por representar Zeke. Até 2020, foi marcando presença numa ou outra série e filme mais pequenos até que em 2022 mudou completamente e entrou no mundo da pornografia.

Dan Benson – que agora dá-se pelo nome de Daniel Benson – usou a sua conta de TikTok para fazer o que chamou um “update de saúde mental” um ano depois de ter entrada no entretenimento para adultos.

Mostrando-se surpreso por estar a receber uma grande onda de apoio e não de reprovação, o ator agora com 35 anos admitiu que se sente bem. “Não me sinto mal comigo. Sinto-me como um badass [durão], um bocadinho”, disse no clip, acrescentando que está entusiasmado com o que reserva o futuro e que não se sente mal com as suas decisões.

No final do dia, Benson agradeceu aos fãs que o têm apoiado nesta nova fase da sua vida.

Daniel Benson acabou no entretenimento para adultos por acaso. No início deste ano, explicou que enquanto ator da Disney, recebia várias mensagens de mulheres que considerava atrativas. Depois de falar com elas, o antigo ator acabava por enviar fotografias e vídeos em que aparecia nu. Mais tarde descobriu que todo este material estava online, uma experiência que descreveu como “traumática”, cita a People.

Depois de vários anos a tentar retirar o material da internet, Daniel Benson decidiu contruir uma página à volta desse material e começar a vender o próprio material.

Benson tem agora uma página de OnlyFans e cobra 20 dólares por mês para que as pessoas tenham acesso a fotos e vídeos seus mais explícitos.