Momento insólito obriga atriz da Disney a recusar fotografia e a chamar segurança

Foi através do Washington Post que se soube de um episódio insólito no parque temático da Disney, na Florida, protagonizado por uma antiga intérprete da princesa Rapunzel. A jovem, que tinha 19 anos e participava no programa de estágio Disney College Program, revelou no TikTok que recusou tirar uma fotografia com um visitante depois de este lhe mostrar uma tatuagem imprópria inspirada na personagem.

O homem aproximou-se durante uma sessão de encontros com o público e disse querer mostrar-lhe uma tatuagem no braço. Ao ver a imagem, a atriz percebeu que se tratava de uma representação da princesa Rapunzel desenhada de forma sexualizada, com referências de teor adulto. Mais tarde, reparou que o visitante tinha várias tatuagens no mesmo estilo, envolvendo outras personagens do universo Disney.

O visitante pediu um abraço e, de seguida, uma fotografia, mas a jovem recusou ambos os pedidos. Tentou então dirigir-se a outra atriz, mas a situação foi rapidamente comunicada a um assistente no local.

A funcionária alertou para o incómodo causado e pediu a presença de um gerente, sublinhando que nenhum dos artistas deveria posar para fotografias junto a imagens que desrespeitassem as personagens. O responsável chegou e deu ao visitante duas opções: vestir roupa que cobrisse as tatuagens ou abandonar o parque escoltado pela segurança.

Não foi divulgado se o homem optou por cobrir-se ou deixar o espaço. Após relatar o episódio nas redes sociais, a ex-atriz recebeu várias mensagens de apoio pelo profissionalismo e pela forma como lidou com a situação.