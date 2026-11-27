Há um parque temático nos Países Baixos que está a conquistar a atenção das famílias e que, segundo um influencer de viagens, pode ser uma alternativa ainda melhor e mais económica à Disneyland Paris. Chama-se Efteling e combina atrações para todas as idades, montanhas-russas, cenários de contos de fadas e uma atmosfera que promete transportar os visitantes para um mundo de fantasia.

A comparação foi feita por Frank, criador da página de Instagram @trad.with.frank, onde partilha dicas para viajar mais e gastar menos. Num dos seus vídeos, o influencer explica por que razão considera este parque neerlandês «melhor e mais barato do que a Disneyland Paris».

Um dos aspetos que mais o surpreendeu foi a ausência de grandes filas de espera, mesmo durante o mês de julho. «Os visitantes que chegam em julho ficam surpreendidos com a falta de filas», afirma Frank, acrescentando que a maioria das atrações tinha tempos de espera entre zero e cinco minutos durante a sua visita.

Uma experiência que poderá fazer toda a diferença para quem viaja com crianças e quer aproveitar ao máximo um dia num parque temático, sem passar grande parte do tempo em filas. Naturalmente, os tempos de espera variam consoante a data e a afluência.

Um parque temático para crianças, adolescentes e adultos

A diversidade de atrações é outro dos pontos destacados por Frank. O influencer considera que o Efteling tem mais montanhas-russas, tornando-se particularmente interessante para adultos e crianças mais velhas.

Mas os mais pequenos também não ficam esquecidos. «O parque tem atrações para todas as idades», refere, destacando que existem atividades para todos, desde bebés a crianças de cinco anos.

A oferta oficial do Efteling confirma esta diversidade, com atrações familiares, experiências destinadas aos visitantes mais novos e propostas para quem procura emoções mais fortes. Entre os exemplos estão a Floresta dos Contos de Fadas, a montanha-russa Baron 1898, a atração aquática Piranha e a montanha-russa familiar Max & Moritz.

Comida a preços acessíveis e detalhes que fazem a diferença

Frank também chama a atenção para os preços de algumas opções de comida dentro do parque. No vídeo, refere que um algodão-doce custa cerca de 1,40€ e que é possível comprar um cachorro-quente por menos de cinco euros.

Há ainda um detalhe curioso que conquistou particularmente os mais novos: os caixotes do lixo. «As crianças adoram-nos», conta Frank, explicando que os equipamentos têm um mecanismo que parece aspirar o lixo diretamente das mãos dos visitantes.

Um ambiente de conto de fadas que faz lembrar a Disney

Se há algo que Frank faz questão de destacar é a atmosfera do Efteling. Na sua opinião, o parque é «tão mágico como a Disneyland», elogiando a qualidade da tematização e a atenção aos detalhes.

O influencer destaca ainda a limpeza do recinto, as flores espalhadas pelo espaço e a música ambiente que acompanha os visitantes enquanto percorrem o parque.

A experiência vai, assim, muito além das atrações. Os cenários, a decoração e a envolvente contribuem para criar um ambiente de fantasia que, segundo Frank, não fica atrás de outros parques temáticos mundialmente conhecidos.

O que saber antes de visitar o Efteling

Localizado em Kaatsheuvel, nos Países Baixos, o Efteling disponibiliza no seu site oficial toda a informação necessária para organizar uma visita.

Entre os aspetos a consultar antes de partir estão:

Bilhetes e preços: os valores variam consoante a data escolhida e podem ser consultados no site oficial.

Horários: o parque funciona durante todo o ano, mas os horários de abertura variam.

Previsão de afluência: o calendário oficial permite consultar a previsão de visitantes para diferentes datas.

Aplicação oficial: a app Efteling disponibiliza informações sobre atrações, restaurantes, espetáculos e tempos de espera.

Vale a pena considerar o Efteling numa viagem em família?

No final do vídeo, Frank deixa uma recomendação clara para quem procura uma experiência diferente com os filhos: «Se procuram uma atividade divertida para fazer em família, este parque não vai desiludir».

O influencer refere ainda que muitos visitantes regressam ao parque, reforçando a impressão positiva com que ficou depois da visita.

Embora a comparação com a Disneyland Paris seja uma opinião pessoal e os preços e tempos de espera dependam sempre das datas, o Efteling merece entrar no radar de quem está a planear uma viagem aos Países Baixos.

Entre montanhas-russas, contos de fadas, atrações para diferentes idades e uma atmosfera que convida a sonhar, este parque temático poderá ser uma das surpresas de uma próxima escapadinha em família.