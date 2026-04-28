Esqueça as filas na Disneyland: este parque já é um fenómeno na Europa

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Há um parque temático na Europa que tem vindo a conquistar visitantes de todo o mundo e que muitos comparam à magia da Disneyland. Falamos do Efteling, sendo atualmente um dos parques de diversões mais visitados da Europa.

Inspirado em contos de fadas clássicos, o espaço combina atrações radicais com zonas totalmente dedicadas ao imaginário infantil, criando uma experiência que mistura fantasia, natureza e tecnologia. Entre florestas encantadas, personagens mágicas e cenários imersivos, o Efteling destaca-se pela atenção ao detalhe e pela forte componente narrativa das suas atrações.

Onde fica o Efteling?

O parque está localizado em Kaatsheuvel, no sul dos Países Baixos, e é facilmente acessível a partir de cidades como Amesterdão, Roterdão ou Eindhoven. A proximidade com grandes centros urbanos torna-o um dos destinos mais procurados para escapadinhas de fim de semana na Europa.

O que torna este parque tão especial?

O Efteling é conhecido por recriar o universo dos contos de fadas de forma muito imersiva. Um dos seus espaços mais icónicos é a “Floresta dos Contos”, onde histórias clássicas ganham vida através de cenários animados e interativos. O parque conta também com montanhas-russas, atrações aquáticas e espetáculos ao vivo que funcionam ao longo de todo o ano.

Que tipo de atrações existem?

A oferta é bastante diversificada. Há atrações para famílias com crianças pequenas, áreas temáticas mais tranquilas e também montanhas-russas de grande adrenalina. Tudo isto envolvido num ambiente cenográfico que mantém a identidade de “mundo mágico” em todo o parque.

Quanto custa visitar o Efteling?

Os preços dos bilhetes variam consoante a data escolhida. Em 2026, um bilhete de entrada para maiores de 4 anos pode custar entre 40 e 56 euros. Crianças até aos 3 anos não pagam entrada. Existe ainda estacionamento pago, com um custo fixo de cerca de 15 euros.

Os bilhetes são flexíveis e podem ser utilizados no prazo de um ano, permitindo também a alteração da data de visita, mediante disponibilidade.

Vale a pena planear a visita com antecedência?

Sim. O parque funciona com um sistema de preços dinâmicos, o que significa que a antecedência pode influenciar o valor do bilhete. Além disso, existe a opção de bilhete flexível, ideal para quem ainda não tem datas definidas.

Com um crescimento constante na procura e uma oferta cada vez mais completa, o Efteling afirma-se como uma das experiências temáticas mais fortes da Europa, um destino onde a fantasia não é apenas decoração, mas parte central da visita.

Percorra a galeria acima ou veja nos vídeos abaixo para conhecer o parque: