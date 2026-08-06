Esqueça Paris. Este parque português faz lembrar a Disneyland e tem piscinas para os dias de calor

Este é o programa que todos vão querer fazer este verão, e a melhor parte é que nem precisa de sair de Portugal. Em Penafiel, a cerca de 35 quilómetros do Porto, existe um parque temático que junta montanhas-russas, carrosséis, piscinas, escorregas aquáticos e atrações para todas as idades.
Chama-se Magikland e ocupa uma área de cerca de sete hectares, onde é possível passar um dia inteiro entre diversões mecânicas, zonas aquáticas, espaços verdes e vários pontos de restauração.
O que pode encontrar na Magikland?
O parque está dividido em seis áreas temáticas, cada uma com atrações diferentes para crianças e adultos.
Logo à entrada encontra-se África Minha, onde pode experimentar os pequenos carros do Dakar, os carrinhos de choque da Sanzala ou o Jumbo, um dos carrosséis mais procurados pelos mais pequenos.
No Bosque Encantado, o ambiente é mais familiar, com o Carrossel Infantil, o Carrossel Parisiense e o comboio da Estação dos Carvalhais, uma das atrações clássicas do parque.
Já a Aldeia Medieval reúne algumas das atrações mais emblemáticas, como a Roda Panorâmica, de onde é possível observar praticamente todo o recinto, o Castelo Fantasma e a Torre da Princesa.
Quem prefere adrenalina deve seguir para o Far-West, onde se encontram o Rio Bravo, a Montanha Mágica — a principal montanha-russa da Magikland — e a Corsária.
Ao longo do parque existem ainda outras atrações, como a Caravana, o Space e diferentes divertimentos pensados para os visitantes mais novos.
Piscinas e atrações aquáticas para os dias mais quentes
Durante o verão, uma das zonas mais procuradas é a área aquática.
Além da MagikPool, o parque conta com uma lagoa artificial, o Lago do Galeão, os Bumper Boats — pequenos barcos de choque na água — e o Magik Splash, perfeito para quem quer refrescar-se entre uma atração e outra.
Por isso, se visitar o parque nos meses mais quentes, vale a pena levar fato de banho e uma muda de roupa.
Quanto custa visitar a Magikland?
O bilhete de entrada permite acesso ilimitado a todas as atrações e aos espetáculos que estejam a decorrer no parque durante o dia.
As crianças até aos 2 anos não pagam entrada. Os restantes preços variam consoante a época do ano, sendo possível comprar os bilhetes online para evitar filas nas bilheteiras.
Existem ainda descontos para grupos superiores a 50 pessoas e tarifas especiais para escolas.
Onde fica a Magikland?
O parque está localizado em Marecos, Penafiel, sendo facilmente acessível de carro através da A4 (saída Penafiel Sul).
Fica a cerca de:
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35 km do Porto
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60 km de Braga
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50 km de Vila Real
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120 km de Vigo
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390 km de Lisboa
Quem preferir transportes públicos pode chegar de comboio até Penafiel, através da Linha Urbana do Porto, ou utilizar as ligações de autocarro entre Porto e Penafiel.
Informações úteis antes da visita
Antes de visitar a Magikland, há alguns detalhes que vale a pena saber:
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O bilhete permite entrar e sair do parque ao longo do dia.
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Existem cacifos para guardar objetos pessoais.
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É aconselhado levar roupa e calçado confortáveis.
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Como existem várias atrações aquáticas, é recomendável levar fato de banho e roupa para mudar.
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Não é permitida a entrada de animais (exceto cães-guia).
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Também não são permitidas bicicletas, trotinetes, skates, patins, tendas, guarda-sóis ou cadeiras.
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Algumas atrações podem encerrar temporariamente devido às condições meteorológicas ou por motivos técnicos.