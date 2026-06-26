De 589€ para 284€: a máquina de depilação IPL mais vendida da Amazon está com metade do preço no Prime Day

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A Philips Lumea série 8000 é o dispositivo de depilação IPL mais vendido da Amazon e, durante o Prime Day, desceu de 589,58€ para 284,62€, com 52% de desconto. Por trás do nome está mais de duas décadas de investigação desenvolvida em parceria com dermatologistas e cientistas especializados, o que a coloca numa categoria diferente da maioria dos dispositivos domésticos.

Os estudos clínicos indicam uma redução de até 92% do pelo após apenas três sessões, com resultados que se mantêm até dois anos. Quem já a usa confirma: "depois de seis meses posso dizer que é eficaz e arrependo-me de não a ter comprado antes."

Como funciona e o que vem na caixa

A tecnologia IPL emite pulsos de luz que enfraquecem progressivamente o folículo capilar, reduzindo o crescimento do pelo ao longo do tempo e substituindo anos de cera, lâminas e depilações recorrentes. O sensor SenseIQ deteta automaticamente o tom de pele e sugere a intensidade adequada para cada zona, e a aplicação gratuita guia o utilizador sessão a sessão.

Na caixa vêm quatro acessórios específicos para o corpo, rosto, zona do biquíni e axilas, além de um depilador de precisão compacto. A fase inicial exige apenas uma sessão quinzenal durante seis semanas, metade do que pedem outras marcas. Uma utilizadora que trocou a versão anterior por esta resume: "após duas sessões quase não me voltou a crescer pelo nas pernas e axilas, parece-me incrível."

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A pergunta que mais se repete antes de comprar é sempre esta. A resposta dos compradores é consistente: "deveria tê-la comprado há muito tempo" e "desde a primeira sessão notei já muita diferença em zonas que eram um problema para mim." O processo pede paciência, os resultados não aparecem numa sessão, e o tipo de pele e a cor do velo influenciam a eficácia. Mas para quem gasta regularmente em depilação, a matemática acaba por fechar. Com 4,4 estrelas em mais de 3.300 avaliações e mais de 400 unidades vendidas só no último mês, a 284,62€ com 52% de desconto, esta é uma das compras mais fundamentadas do Prime Day.

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