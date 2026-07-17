Este dispositivo reúne três tecnologias para ajudar a combater a flacidez do rosto

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Os dispositivos de beleza para uso doméstico continuam a ganhar popularidade entre quem procura melhorar a aparência da pele sem recorrer a tratamentos em clínicas. Entre as opções mais recentes está o dispositivo de lifting facial True Beauty Glow da INIA, que combina microcorrentes, luz vermelha e tecnologia galvânica para ajudar a promover uma pele mais firme e luminosa.

O aparelho soma uma classificação média de 4,5 estrelas e encontra-se atualmente com 11% de desconto, podendo ser adquirido por 108,76€, em vez dos anteriores 121,98€.

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Três modos para diferentes objetivos

O aparelho disponibiliza três modos de utilização, cada um pensado para responder a diferentes necessidades da pele. O modo LIFT utiliza microcorrentes suaves nas zonas mais flácidas, procurando proporcionar um efeito tensor imediato. Já o modo TIGHTEN combina essas microcorrentes com luz LED vermelha, uma tecnologia associada à estimulação da produção de colagénio e à melhoria da firmeza da pele ao longo do tempo. Por fim, o modo INFUSE recorre a tecnologia galvânica com iões negativos e elétrodos de zinco para potenciar a absorção de sérums e outros produtos de cuidado facial.

Fácil de segurar e adaptável ao rosto

O aparelho tem uma cabeça de elétrodo 3D, móvel e flexível, que se adapta aos contornos do rosto e do pescoço. Uma utilizadora que testou o produto através do programa Vine destaca precisamente essa comodidade: "a forma ergonómica faz com que o aparelho fique bem na mão e permita conduzi-lo de forma precisa sobre diferentes zonas da pele", acrescentando que as vibrações suaves proporcionam uma sensação relaxante durante a utilização.

Simples de integrar na rotina

Outra utilizadora, que também experimentou o produto, elogia a boa apresentação e a facilidade de uso: refere que o dispositivo chega numa caixa cuidada, que pode ser dada como presente, e inclui o gel condutor hidratante necessário para a aplicação. Destaca ainda que a cabeça 3D se adapta bem ao rosto e ao pescoço, que os LEDs não aquecem em excesso, e que o aparelho pode ser usado uma a duas vezes por semana sem complicações, resumindo a experiência como muito simples de integrar na rotina.

Para quem procura complementar a rotina de cuidados de pele com um dispositivo que combine microcorrentes, luz vermelha e melhor absorção de produtos, este modelo da INIA reúne várias funcionalidades num único aparelho, sendo uma opção a considerar para quem valoriza a comodidade de fazer este tipo de tratamento em casa.

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