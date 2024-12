O dispositivo que vai querer ter em casa: poupe na sua fatura de luz até 20%

Este artigo pode conter links afiliados*

A preocupação com o custo da energia e o impacto ambiental do consumo elétrico está presente no dia-a-dia da maioria das pessoas, que procuram constantemente formas de reduzir as suas faturas de eletricidade e o avanço da tecnologia tem vindo a facilitar a nossa vida. Sabia que existe um dispositivo que pode ajudar a reduzir brutalmente a sua conta da luz? Falamos de um medidor de energia inteligente.

Medidor de energia inteligente: A solução para reduzir a sua fatura de luz

Segundo um artigo do site colombiano "Semana", o medidor de energia inteligente é um dispositivo que ajuda a monitorizar o consumo elétrico em tempo real. Diferente dos modelos tradicionais, fornece dados detalhados sobre o uso de cada aparelho em casa, identificando quais consomem mais e quando o maior gasto ocorre.

Este dispositivo é instalado no quadro elétrico ou diretamente nas tomadas, e envia as informações para uma aplicação ou plataforma online, onde o utilizador pode ver gráficos e relatórios detalhados. Alguns modelos avançados até preveem o consumo futuro, permitindo uma melhor utilização de energia.

Não perca: Descobrimos um destes dispositivos na Amazon por cerca de 20 euros.

Vantagens:

Identificação de consumos desnecessários: Deteta os aparelhos em standby, que continuam a consumir energia sem necessidade, e permite reduzi-los.

Deteta os aparelhos em standby, que continuam a consumir energia sem necessidade, e permite reduzi-los. Otimização do uso de eletrodomésticos: Ajuda a programar os aparelhos para horários de tarifas mais baixas, reduzindo os custos.

Ajuda a programar os aparelhos para horários de tarifas mais baixas, reduzindo os custos. Promoção de hábitos responsáveis: Com dados em tempo real, os utilizadores tornam-se mais conscientes do consumo e procuram alternativas eficientes.

Com dados em tempo real, os utilizadores tornam-se mais conscientes do consumo e procuram alternativas eficientes. Poupa no orçamento: Ao reduzir o consumo, é possível diminuir a fatura de eletricidade em até 20%, uma grande vantagem, especialmente em casas com alto consumo.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.