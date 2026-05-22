Antes de ir à Disneyland e a jardins zoológicos vá a este parque português. Mostramos porquê

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Localizado entre Santiago do Cacém e Sines, no coração do Alentejo, o Badoca Safari Park continua a ser um dos destinos mais procurados por famílias durante os fins de semana e férias. Rodeado pela natureza, este parque temático permite viver uma verdadeira experiência de safari sem sair de Portugal.

O grande destaque vai para o Safari Badoca, onde os visitantes percorrem várias áreas do parque e observam de perto animais selvagens em habitat natural, incluindo zebras, girafas, búfalos, avestruzes, antílopes e gnus. O espaço conta com centenas de animais e diferentes espécies vindas de várias partes do mundo.

Para além do safari, existem várias atividades incluídas no bilhete de entrada, como apresentações de aves de rapina, sessões com lémures, visita à Ilha dos Primatas e percursos pedestres por zonas temáticas com cangurus, suricatas, facoqueros e áreas dedicadas à floresta tropical e africana. Durante os meses mais quentes, há ainda apresentações de répteis.

Para quem procura experiências diferentes, o parque disponibiliza atividades extra, como rafting africano e interação com lémures. Existem também experiências VIP, incluindo encontros com girafas, safaris privados e experiências de falcoaria.

O rafting africano é uma das atrações favoritas por quem lá visita. É um percurso aquático feito em boias circulares, onde os visitantes seguem sentados ao longo de um canal de água rodeado por natureza e animais. Esta experiência tornou-se uma das mais populares do parque, especialmente nos dias mais quentes.

Os preços dos bilhetes começam nos 18,50 euros para crianças entre os 4 e os 10 anos e nos 24 euros para adultos. Crianças até aos 3 anos entram gratuitamente.

O parque está aberto todos os dias e os horários variam consoante a época do ano. Durante o verão, funciona geralmente entre as 9h30 e as 18h00.

Situado a cerca de 1h30 de Lisboa, o Badoca Safari Park tornou-se uma das escapadinhas favoritas para quem procura natureza, diversão e contacto próximo com animais selvagens sem sair do país.