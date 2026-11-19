Três anos depois de colocar um ponto final no casamento, Jorge Gabriel continua a ter um assunto pendente com a antiga companheira. O divórcio está oficializado, mas a divisão dos bens ainda não chegou ao fim e o processo permanece em tribunal. O apresentador decidiu falar sobre o assunto e explicar como está a viver esta nova fase da sua vida.

Numa entrevista à revista TV Guia, durante um evento da LEGO, o rosto da RTP1 confirmou que as partilhas com Filipa Gameiro continuam por resolver. Apesar de garantir que, em termos pessoais, o divórcio está ultrapassado, o comunicador reconheceu que há uma questão que ainda depende de uma decisão judicial.

«As coisas estão resolvidas porque eu estou divorciado da Filipa. Essa é a única coisa que está ainda por resolver, sim. Já sabemos que a Justiça em Portugal tem a sua velocidade. Portanto, quando for resolvido, será», afirmou, citado pela publicação.

A declaração surge mais de três anos depois de o fim do casamento se ter tornado público e numa altura em que o apresentador parece procurar manter a discrição em torno da vida familiar.

Um casamento de mais de duas décadas chegou ao fim em 2023

Jorge Gabriel e Filipa Gameiro colocaram um ponto final numa relação de mais de 20 anos. A separação foi anunciada publicamente pelo apresentador a 30 de agosto de 2023, através de um comunicado nas redes sociais.

Na altura, o comunicador confirmou o fim do casamento e pediu respeito pela privacidade de ambos, sublinhando também a importância dos filhos nesta nova etapa. «A minha prioridade serão sempre os meus filhos, que merecem serenidade e tranquilidade para adaptação a esta nova realidade», escreveu então.

O divórcio foi oficialmente concluído a 8 de setembro de 2023. No entanto, Filipa Gameiro fez questão de esclarecer publicamente que a decisão de terminar o casamento tinha partido de si, depois de várias tentativas ao longo dos anos.

Num comunicado divulgado após a formalização do divórcio, a antiga companheira do apresentador afirmou que a decisão tinha sido tomada unilateralmente e pediu que a privacidade da família fosse respeitada.

Partilha de bens continua nas mãos da Justiça

Apesar de o divórcio estar concluído, a questão patrimonial acabou por seguir um caminho diferente. Em abril de 2024, a revista TV Guia noticiou que Filipa Gameiro tinha recorrido à Justiça para avançar com a divisão do património acumulado durante o casamento. Na altura, Jorge Gabriel evitou comentar os pormenores do processo, justificando a posição com a vontade de proteger os filhos da exposição mediática.

Meses depois, em julho de 2024, a mesma publicação avançou novos detalhes sobre as partilhas, referindo a existência de um imóvel em comum, na ilha de Porto Santo, e de dois automóveis.

Agora, em novembro de 2026, o apresentador confirma que o processo continua pendente, deixando claro que a única questão que ainda falta resolver com a antiga companheira está relacionada com a divisão dos bens.

Jorge Gabriel fala sobre a relação com os filhos

Na mesma conversa com a TV Guia, o apresentador abordou também a relação com os três filhos que tem em comum com Filipa Gameiro: Mariana, Madalena e Pedro.

Questionado sobre os alegados sinais de afastamento depois da separação, Jorge Gabriel preferiu destacar que a relação familiar é algo que se constrói continuamente e que exige tempo e adaptação. «A relação com os meus filhos constrói-se todos os dias, é como o LEGO», começou por explicar.

O comunicador reconheceu que um divórcio representa uma mudança significativa para os filhos, que também têm de lidar com uma realidade que não escolheram. «Num processo de divórcio, acaba-se por transportar para os filhos aquilo que eles menos queriam, que era a separação dos pais, portanto é natural que depois de tudo o resto que suceda necessite uma fase de adaptação», afirmou.

Jorge Gabriel reforçou ainda que esse processo não acontece de um dia para o outro. «E a adaptação é diária. Nós construímos as nossas relações todos os dias. E com os meus filhos é exatamente a mesma coisa», concluiu.

Uma nova fase na vida do apresentador da RTP1

Conhecido do público português pelo trabalho na televisão, Jorge Gabriel continua a ser um dos rostos de «Praça da Alegria», programa das manhãs da RTP1 que apresenta ao lado de Sónia Araújo.

Depois de mais de duas décadas de casamento, o comunicador tem procurado reconstruir a sua vida pessoal, mantendo, ainda assim, a família como uma das suas prioridades.

Três anos depois do divórcio, há, portanto, um capítulo que continua por fechar: o das partilhas com Filipa Gameiro. Até que a Justiça se pronuncie, o apresentador aguarda pelo desfecho de um processo que, apesar de não alterar o estado civil de ambos, continua a marcar o fim de uma longa história em comum.