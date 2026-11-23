A filha de Cinha Jardim está de férias com o novo namorado, filho de Luís Filipe Vieira. O casal assumiu publicamente a relação depois de uma separação que marcou a vida da comentadora.

Pimpinha Jardim está a viver uma nova fase na sua vida amorosa. A comentadora e repórter da TVI viajou até Moçambique com o namorado, Tiago Vieira, e tem partilhado nas redes sociais imagens de dias de descanso e cumplicidade.

Nas novas fotografias, o casal surge descontraído, aproveitando a viagem romântica. As imagens mostram que Pimpinha Jardim já não esconde a relação com o empresário, filho de Luís Filipe Vieira, antigo presidente do Benfica.

A viagem acontece depois de um ano marcado por mudanças na vida pessoal da filha mais velha de Cinha Jardim. Em março de 2025, Pimpinha anunciou o fim do casamento com Francisco Spínola, com quem esteve cerca de 20 anos e teve três filhos.

Um novo amor depois de uma separação mediática

Os primeiros rumores de uma relação entre Pimpinha Jardim e Tiago Vieira surgiram em junho de 2026. Questionada sobre o romance no programa «V+ Fama», a comentadora confirmou que estava a viver uma nova fase sentimental. «Estou muito feliz», afirmou, sem querer revelar muitos pormenores sobre a relação.

A confirmação aconteceu depois de vários meses em que Pimpinha manteve a vida amorosa longe da exposição pública. Em julho, a comentadora partilhou a primeira fotografia ao lado do namorado, durante umas férias no Algarve.

No início de novembro, o casal deu mais um passo na relação com a primeira aparição pública conjunta, na gala dos Esquire Awards. Pimpinha e Tiago posaram lado a lado perante os fotógrafos e partilharam imagens do evento nas redes sociais.

A reação de Cinha Jardim não passou despercebida. A mãe da comentadora deixou uma mensagem de carinho na publicação da filha, demonstrando publicamente o seu apoio à nova relação.

O fim de um casamento de duas décadas

A nova relação surge depois de um período difícil para Pimpinha Jardim. Em março de 2025, a comentadora anunciou publicamente a separação de Francisco Spínola, com quem tinha partilhado cerca de 20 anos de vida.

Na altura, a filha de Cinha Jardim pediu respeito pela privacidade da família, sublinhando que os três filhos eram a sua prioridade. «Depois de 20 anos juntos, o Francisco e eu decidimos seguir caminhos separados. Temos três filhos em comum, que são a melhor coisa da nossa vida, e a minha prioridade», escreveu.

O fim do casamento foi acompanhado por várias notícias sobre alegadas infidelidades e tensões entre o antigo casal. Pimpinha chegou a abordar o assunto publicamente, reconhecendo que tinha passado por um processo difícil.

Em junho de 2025, numa conversa com Cristina Ferreira no programa Dois às 10, a comentadora falou sobre a separação e sobre a forma como conseguiu ultrapassar o momento. «Toda a gente me dizia: vai passar, vai passar. Uma pessoa acha sempre que não passa e a verdade é que passa», afirmou.

Pimpinha Jardim também revelou que tinha perdido alguns amigos durante o processo, mas deixou claro que estava a tentar seguir em frente.

Tiago Vieira também tem uma história familiar

Tiago Vieira, filho de Luís Filipe Vieira, é empresário e tem filhos de relações anteriores. O empresário foi casado com a jornalista Ana Carreteiro, com quem teve dois filhos, tendo a relação terminado em 2013.

O nome de Tiago Vieira já tinha surgido em notícias sobre a vida pessoal e empresarial da família Vieira, mas o empresário tem mantido uma postura discreta em relação à exposição pública.

A relação com Pimpinha Jardim representa uma nova fase na vida de ambos. O casal tem partilhado alguns momentos nas redes sociais, mas continua a manter uma parte significativa da vida privada longe dos holofotes.

Uma viagem que confirma a felicidade do casal

As novas fotografias de Moçambique mostram Pimpinha Jardim e Tiago Vieira a aproveitar dias de descanso juntos. A viagem surge depois de o casal ter assumido publicamente a relação e de ter começado a partilhar mais momentos a dois.

Pimpinha, que já tinha revelado estar «muito feliz», parece agora mais confortável em mostrar esta nova etapa da sua vida.

Depois de uma separação que gerou grande atenção mediática, a comentadora vive um novo romance e deixa que as imagens falem por si.

Veja a galeria com as novas fotografias de Pimpinha Jardim e Tiago Vieira em Moçambique.