E eis a receita mais fácil do tradicional Doce da Avó

As receitas tradicionais são, muitas vezes, mais do que simples doces. São memórias. O Doce da Avó é uma sobremesa tradicional que pode ser muito simples de se fazer, desde que se tenha a receita certa, claro.

Esta receita foi encontrada no TikTok de Paulo Rocha, uma conta dedicada a receitas de pastelaria que conta com cerca de 283 mil seguidores. Arregace as mangas e mãos à obra!

Ingredientes:

1 pacote de preparado para doce de ovos (Paulo Rocha recomenda do Lidl ou Mercadona)

200 ml natas bem geladas

30 g de açúcar

100 g de claras de ovo

30 g de açúcar

Aroma de baunilha

15 bolachas Maria

50 g de amêndoa palitada

Preparação:

Comece por preparar o doce de ovos seguindo as instruções da embalagem e deixe-o arrefecer. Entretanto, bata um pacote de natas bem geladas com 30 g de açúcar até obterem uma consistência firme. Depois, bata 100 g de claras com mais 30 g de açúcar e um pouco de aroma de baunilha até ficarem cremosas. Junte suavemente o creme das claras às natas, envolvendo de baixo para cima.

Em seguida, esmague e triture 15 bolachas Maria e monte em taças individuais. Comece com a bolacha triturada no fundo de cada taça e cubra-a com o creme de natas com claras, alisando com uma colher para facilitar a distribuição do doce de ovos, que deve estar completamente frio. Torre 50 g de amêndoa palitada e coloque por cima do doce de ovos.

Leve ao frigorífico por duas a três horas e delicie-se com esta sobremesa simples e deliciosa, que para além de tudo é económica. Um verdadeiro mimo para todos os paladares!

Veja o vídeo de Paulo Rocha: