Como fazer queques de abóbora e chocolate fofinhos e deliciosos

Queques de abóbora e chocolate com cobertura de queijo creme

A combinação da abóbora com chocolate torna estes queques verdadeiramente especiais, sendo complementados por uma delicada cobertura de queijo creme. Esta receita rende 14 unidades.

Ingredientes

Para os queques:

225 g de açúcar de cana ou açúcar de coco

225 g de abóbora picada

200 g de farinha de trigo

60 g de manteiga amolecida

50 g de chocolate picado (chocolate de leite de culinária biológico)

2 ovos

3 colheres de sopa de leite (ou bebida vegetal à escolha)

1 colher de sopa de fermento em pó

1 colher de sobremesa de bicarbonato de sódio

1 colher de café de canela em pó

1 pitada de noz-moscada moída

Para a Cobertura:

200 g de queijo creme

200 ml de natas

100 g de xilitol ou açúcar em pó ou xarope de agave

1 colher de sobremesa de essência de baunilha

Cacau cru em pó biológico para polvilhar

Modo de Preparação



Queques: pré-aquecer o forno a 175ºC. Forrar formas de queque com forminhas de papel. Bater a manteiga com o açúcar e os ovos até ficar um creme fofo. Juntar o leite, a canela, a noz-moscada, o puré de abóbora e o chocolate picado. Misturar a farinha, o bicarbonato e o fermento. Distribuir a massa em forminhas de papel e levar ao forno durante 17 minutos. Desenformar e deixar arrefecer.

Cobertura: bater o queijo creme com o xilitol ou açúcar. Juntar as natas e a baunilha, bater novamente até ficar um creme fofo. Aplicar nos queques e polvilhar com cacau em pó. Altura para devorar estas maravilhas!

Estes queques ficam deliciosos com a combinação do cacau polvilhado e a cobertura cremosa. Perfeitos para partilhar com amigos e família ou guardar num recipiente para saborear mais tarde.