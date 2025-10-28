Já pode consultar o cartão de identificação do seu animal de companhia na aplicação do Governo

Cinco animais que não deve ter em casa de acordo com um veterinário

Se tem um cão ou um gato registado, há agora uma novidade que lhe vai facilitar a vida: o Documento de Identificação do Animal de Companhia (DIAC) já pode ser consultado diretamente na aplicação GOV.PT.

Na prática, isto significa que o cartão de identificação do seu animal passa a estar disponível no telemóvel, com o mesmo valor legal do documento original em papel ou plástico.

Tudo num só lugar

A integração do DIAC na app GOV.PT é mais um passo na digitalização dos serviços públicos. Tal como acontece com o Cartão de Cidadão ou a Carta de Condução, os donos de animais passam a ter toda a informação essencial reunida numa única aplicação, mais fácil de usar e de apresentar sempre que necessário — seja numa consulta veterinária ou numa fiscalização.

O Documento de Identificação do Animal de Companhia é emitido pelo Sistema de Informação de Animais de Companhia (SIAC) e contém todos os dados relevantes sobre o animal e o seu titular:

número de transponder (microchip);

nome, espécie, raça, sexo, cor e data de nascimento;

número de pedigree (quando existe);

dados do titular, como nome, Cartão de Cidadão, NIF, morada e contactos;

informação do veterinário e da entidade responsável pelo registo;

estado de esterilização e validade da vacinação antirrábica.

Com o documento digital, estes dados estão agora acessíveis em segundos através do smartphone, desde que o titular tenha Chave Móvel Digital e esteja autenticado na app GOV.PT.

Como funciona

Depois de aceder à aplicação, é possível consultar o DIAC, gerar um PDF ou produzir um cartão digital através de um código QR.

Esse código permite mostrar rapidamente as informações principais exigidas numa fiscalização — como o número do microchip, o nome e a espécie do animal, o nome e número de identificação do titular, a existência de esterilização e a validade da vacinação antirrábica.

A informação é atualizada automaticamente com base nos dados do SIAC, o que garante que o cartão digital reflete sempre o estado real do registo.

Atualmente, existem cerca de quatro milhões de animais de companhia registados no sistema, e mais de dois milhões de titulares já cumprem as condições necessárias para aceder a esta funcionalidade digital.

Menos burocracia, mais segurança

A iniciativa resulta de uma parceria entre a Direção-Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV), o Sindicato Nacional dos Médicos Veterinários e a Agência para a Reforma Tecnológica do Estado (ARTE).

Segundo a DGAV, esta integração facilita a concentração numa única aplicação de numerosos documentos, melhora a portabilidade e a verificação do cumprimento das normas legais, com fácil acesso, leitura e melhor informação.

Além de tornar o processo mais simples, esta medida reforça o controlo e a rastreabilidade dos animais de companhia, ajudando a combater o abandono e a garantir o cumprimento das regras de saúde pública e animal.

Um passo à frente na cidadania digital

A app GOV.PT, desenvolvida pela Agência para a Reforma Tecnológica do Estado e financiada pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) e pelo NextGenerationEU, centraliza agora num único canal várias funcionalidades que antes estavam dispersas por diferentes aplicações, como o ID.GOV e a Autenticação.GOV.

Com a inclusão do DIAC, os cidadãos passam a poder provar a identidade dos seus animais de forma digital, prática e segura, diretamente no telemóvel.