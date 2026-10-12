Cientistas portugueses descobrem moléculas que travam a agregação de uma proteína associada ao Alzheimer

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Uma descoberta inesperada da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa revelou que pequenos fragmentos de anticorpos conseguem interferir no processo de agregação da proteína Tau, associado ao Alzheimer e a outras doenças neurodegenerativas.

Investigadores da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa (Ciências ULisboa) descobriram que pequenos fragmentos de anticorpos, conhecidos como nanocorpos, conseguem interferir em diferentes etapas da agregação da proteína Tau, um processo associado à doença de Alzheimer e a outras patologias neurodegenerativas.

Um dos nanocorpos estudados destacou-se pela sua eficácia: nos ensaios realizados, conseguiu suprimir totalmente a agregação e a propagação da proteína num modelo celular. Os resultados foram publicados na revista científica Communications Biology, do grupo Nature Portfolio.

A descoberta surgiu durante uma investigação sobre a proteína S100B, naturalmente presente no cérebro e conhecida pelo seu papel protetor, ao ajudar a controlar a agregação de outras proteínas.

Ao desenvolver nanocorpos dirigidos à S100B para estudar e modular a sua atividade, a equipa verificou que algumas destas moléculas também conseguiam reconhecer diretamente a proteína Tau e interferir na sua agregação.

«A proteína Tau pode acumular-se no cérebro sob a forma de agregados que estão associados a várias doenças neurodegenerativas. Neste trabalho descobrimos que pequenos fragmentos de anticorpos desenvolvidos para estudar uma proteína protetora do cérebro também conseguem atuar diretamente sobre a Tau e interferir na sua agregação», explica Cláudio M. Gomes, professor da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e coordenador do estudo.

Um dos nanocorpos bloqueou a agregação em células

Nos ensaios, os três nanocorpos selecionados demonstraram capacidade para inibir a agregação da proteína Tau, embora com diferentes níveis de eficácia.

Um deles revelou-se particularmente eficaz no bloqueio de uma das principais vias responsáveis pela formação de novos agregados. O resultado foi a supressão total da agregação e propagação da proteína no modelo celular estudado.

Os investigadores sublinham, contudo, que o trabalho se encontra ainda numa fase de investigação fundamental. Os nanocorpos não constituem, nesta fase, uma abordagem terapêutica para o Alzheimer ou para outras doenças neurodegenerativas.

A descoberta oferece novas ferramentas para estudar a forma como a proteína Tau se agrega e se propaga, contribuindo para aprofundar o conhecimento sobre os mecanismos envolvidos nestas doenças.

«Ao estudar os mecanismos naturais de proteção contra a agregação de proteínas no cérebro, podemos encontrar novas formas de intervir neste processo. Esta descoberta inesperada fornece novas ferramentas biológicas para compreender e controlar a agregação da Tau e poderá inspirar futuras estratégias terapêuticas», acrescenta Cláudio M. Gomes.

Uma nova estratégia para estudar a agregação de proteínas

Além dos resultados obtidos, o trabalho propõe uma estratégia para identificar moléculas capazes de controlar a agregação proteica. Em vez de desenvolver anticorpos diretamente contra proteínas associadas à doença, os investigadores sugerem partir de proteínas naturais do organismo que já desempenham funções protetoras contra esse processo.

A semelhança funcional com os chamados chaperões moleculares — proteínas que ajudam a manter outras proteínas estáveis e funcionais — levou a equipa a designar estas moléculas como «nanocorpos inspirados em chaperões».

A longo prazo, esta abordagem poderá contribuir para identificar novas formas de controlar não só a agregação da Tau, mas também a de outras proteínas envolvidas em doenças neurodegenerativas.

Os próximos passos incluem testar a capacidade dos nanocorpos para atuar sobre agregados de Tau obtidos a partir de tecido cerebral humano e avaliar, em modelos de neurónios, se a redução da agregação ajuda a proteger as células dos efeitos tóxicos associados a este processo.

Investigação reúne equipas de quatro países

O estudo foi desenvolvido no laboratório liderado por Cláudio Gomes no BioISI — Instituto de Biossistemas e Ciências Integrativas, na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa.

O trabalho contou ainda com a colaboração de investigadores do i3S — Universidade do Porto, da Universidade de Lille, em França, e da Vrije Universiteit Brussel (VUB), na Bélgica.

Margarida Simões, primeira autora do artigo científico, encontra-se a concluir o doutoramento em Bioquímica em Ciências ULisboa.

O artigo, intitulado Chaperone-inspired nanobodies enable pathway-selective control of Tau self-assembly, está disponível em acesso aberto na revista Communications Biology.