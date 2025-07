Jogador de futebol perde filho de apenas um ano na sequência de uma virose

Uma tragédia inesperada abalou o futebol europeu e, em particular, a vida do jogador belga Matthias Verreth. Segundo escreve o jornal El Español, Elliot Charles, o filho mais novo do atleta, morreu com apenas 14 meses. A notícia foi tornada pública na segunda-feira, mas a morte terá ocorrido no domingo.

De acordo com o mesmo jornal, Matthias Verreth, de 27 anos, encontrava-se no centro de treinos do Bari, em Itália, onde a equipa da Série B italiana realizava a pré-época, quando recebeu um telefonema devastador perto do meio-dia, informando sobre a morte do seu filho.

Elliot Charles, nascido em maio de 2024, estava na Bélgica com a mãe, Séli Muyabo, e a irmã mais velha. Os relatos preliminares, citados também pelo El Español, indicam que a criança sofreu de uma "doença curta". O Midi Libre, outro meio citado pelo El Español, refere que o bebé tinha sido hospitalizado dias antes devido a uma possível virose e que o seu estado de saúde piorou subitamente.

Até ao momento, não foram divulgadas informações médicas oficiais adicionais. A família Verreth pediu respeito e privacidade neste momento de luto profundo.

O SSC Bari cancelou de imediato o treino de pré-temporada previsto para esse dia e escreveu no Instagram o seguinte comunicado: "Não temos palavras para comunicar uma notícia que há pouco abalou profundamente cada um de nós. O presidente Luigi De Laurentiis, a equipa técnica, toda a equipa, a direção e os colaboradores dos biancorossi unem-se a Matthias Verreth e à sua família num dos momentos mais terríveis que um pai — e um ser humano — pode viver: a perda repentina e prematura de um filho. Pedimos a todos os adeptos e adeptas que se unam, de forma simbólica e emocional, a Matthias, à sua esposa, à filha mais velha e a todos os seus entes queridos neste momento de dor imensa. O grupo biancorosso regressará ainda hoje a Bari, em sinal de luto e respeito perante uma tragédia como esta".