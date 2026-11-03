"Também gosto de viver": rosto da televisão portuguesa sofre com doença crónica e faz desabafo comovente

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Ana Barbosa recorreu às redes sociais para partilhar um desabafo sobre um problema de saúde com que vive desde 2024. A vencedora do Big Brother 2021 revelou que sofre de Síndrome do Intestino Irritável (SII), uma condição crónica que, em alguns dias, afeta o seu bem-estar ao ponto de não ter vontade de fazer nada.

Na passada segunda-feira, 2 de novembro, a antiga concorrente do reality show da TVI explicou aos seguidores que estava a atravessar um dia particularmente difícil.

«Amores... Isto hoje esteve complicado. A todos aqueles que têm SII [Síndrome do Intestino Irritável] devem perceber perfeitamente do que estou a falar. Existem dias que “uff”. Por isso, muitas das vezes também não venho aqui publicar nada...», começou por escrever numa publicação no Instagram.

Ana Barbosa admitiu que esta condição tem um impacto significativo na sua disposição e no quotidiano. «Confesso que esta condição me deita abaixo e não me apetece depois fazer o que quer seja», partilhou.

A vencedora do Big Brother 2021 contou que soube que tinha Síndrome do Intestino Irritável em 2024, mas reconheceu que nem sempre dá a atenção necessária às limitações associadas à doença.

«Muitas das vezes ignoro e depois recolho infelizmente as consequências... Adorava poder comer tudo o que me desse vontade (porque também gosto de viver, certo?)», desabafou.

Apesar das dificuldades, Ana Barbosa terminou a mensagem com uma nota de esperança: «Amanhã será um dia melhor.»

O que é a Síndrome do Intestino Irritável?

A Síndrome do Intestino Irritável, também conhecida como cólon irritável, é uma condição gastrointestinal crónica que envolve a comunicação entre o intestino e o cérebro. Caracteriza-se sobretudo por dor ou desconforto abdominal e alterações do funcionamento intestinal, sem que sejam necessariamente identificadas lesões estruturais no aparelho digestivo.

De acordo com a Sociedade Portuguesa de Gastrenterologia, os sintomas mais frequentes incluem dor abdominal recorrente, inchaço, excesso de gases e alterações do trânsito intestinal. Estas podem traduzir-se em episódios de diarreia, obstipação ou alternância entre os dois.

A intensidade dos sintomas varia de pessoa para pessoa e também pode mudar ao longo do tempo. Há períodos em que as queixas são mais ligeiras e outros em que podem interferir significativamente com a rotina e a qualidade de vida.

Alimentação e stress podem influenciar os sintomas

A alimentação é um dos fatores que podem desencadear ou agravar os sintomas da Síndrome do Intestino Irritável. Alguns alimentos e bebidas, como café, álcool, refeições muito gordurosas ou certos alimentos condimentados, podem estar associados a episódios de maior desconforto. O stress e a ansiedade também podem ter influência.

No entanto, não existe uma dieta universal para quem tem SII. As recomendações devem ser adaptadas a cada pessoa, tendo em conta os sintomas e os alimentos que parecem desencadeá-los.

A Sociedade Portuguesa de Gastrenterologia sublinha ainda que o diagnóstico exige uma avaliação clínica cuidadosa, uma vez que sintomas semelhantes podem estar associados a outras doenças digestivas.

O acompanhamento médico é importante para identificar a condição e encontrar estratégias adequadas para controlar os sintomas. Entre as abordagens possíveis estão alterações alimentares e de estilo de vida, medicação e, em alguns casos, acompanhamento psicológico.

A Síndrome do Intestino Irritável é uma condição crónica, mas existem formas de gerir os sintomas e melhorar a qualidade de vida. O tratamento deve ser individualizado e acompanhado por profissionais de saúde.