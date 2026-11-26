Dolores Aveiro deu o seu nome ao centro de dia dos Leões de Portugal

Dolores Aveiro viveu uma noite especial em Alvalade. A mãe de Cristiano Ronaldo marcou presença nas bancadas do Estádio José Alvalade para assistir ao duelo entre o Sporting e o Manchester United, na Liga dos Campeões, e não esteve sozinha. Ao seu lado estiveram duas caras bem conhecidas do universo do futebol português: Luís Nani e Adrien Silva.

A presença dos três não passou despercebida, sobretudo pelo simbolismo do encontro. Afinal, estavam frente a frente os dois clubes que marcaram o início da carreira internacional de Cristiano Ronaldo: foi no Sporting que o craque português começou a dar nas vistas e foi no Manchester United que deu o salto para o futebol de topo europeu.

Nani, antigo companheiro de equipa de CR7 em Old Trafford e na Seleção Nacional, acompanhou Dolores Aveiro durante a partida. O antigo internacional português chegou mesmo a registar alguns momentos do ambiente nas bancadas, numa noite que juntou várias figuras ligadas à história dos dois emblemas.

O jogo que mudou a carreira de Cristiano Ronaldo aconteceu em Alvalade

A ligação entre Cristiano Ronaldo, o Sporting e o Manchester United tem um momento especialmente marcante: o encontro de 6 de agosto de 2003, que assinalou a inauguração do Estádio José Alvalade.

Nessa noite, o Sporting venceu a equipa inglesa por 3-1, mas foi o talento de um jovem Cristiano Ronaldo que acabou por captar a atenção de Alex Ferguson. O então treinador do Manchester United ficou impressionado com a exibição do jogador e avançou para a sua contratação.

Pouco depois, Ronaldo deixou o clube de Alvalade e mudou-se para Inglaterra, dando início a uma etapa que viria a transformar a sua carreira. No Manchester United, conquistou os primeiros grandes títulos internacionais e começou a afirmar-se como uma das maiores figuras do futebol mundial.

É precisamente por isso que o encontro entre os dois clubes tem um significado especial para a família Aveiro: representa o início de uma história que levou Cristiano Ronaldo de Alvalade aos maiores palcos do futebol internacional.

Nani também conhece bem a história dos dois clubes

A companhia de Dolores Aveiro também não foi escolhida ao acaso. Nani partilha com Cristiano Ronaldo uma parte importante do percurso futebolístico: ambos passaram pelo Sporting antes de rumarem ao Manchester United, onde foram companheiros de equipa.

O antigo extremo português chegou a Old Trafford em 2007 e permaneceu no clube inglês até 2015. Durante esse período, conquistou quatro títulos da Premier League e a Liga dos Campeões de 2007/08, entre outros troféus.

Ao serviço da Seleção Nacional, voltou a partilhar o balneário com Ronaldo e os dois fizeram parte da equipa que conquistou o Campeonato da Europa de 2016.

A ligação de Nani a Alvalade continua, aliás, muito presente. Antes do encontro com o Manchester United, o antigo internacional recordou a importância do Sporting na sua carreira e não escondeu o carinho pelo clube: «Alvalade nunca saiu de mim porque isto é casa, é casa onde cresci», afirmou aos meios de comunicação dos leões.

Sporting e Manchester United empataram numa noite de emoções

O encontro da quinta jornada da fase de liga da Liga dos Campeões terminou com um empate a duas bolas.

O Sporting adiantou-se no marcador através de Luís Suárez, mas Bruno Fernandes, antigo jogador dos leões, respondeu com dois golos em poucos minutos e colocou o Manchester United em vantagem. Já na reta final, Suárez voltou a marcar e fixou o resultado em 2-2.

Uma noite de reencontros, memórias e emoções em Alvalade, onde a presença de Dolores Aveiro, Nani e Adrien Silva acabou por acrescentar um significado especial a um duelo que já tinha uma forte ligação à história de Cristiano Ronaldo.