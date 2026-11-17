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Dolores Aveiro criticou a Seleção, falou da tristeza de Cristiano Ronaldo e da homenagem em Braga. Jorge Jesus respondeu com uma declaração inesperada.

Era um dia de reconhecimento para Dolores Aveiro, mas as atenções acabaram por se centrar, uma vez mais, em Cristiano Ronaldo. A mãe do internacional português não escondeu a mágoa com a forma como o filho saiu da Seleção Nacional, criticou a homenagem feita pela Federação Portuguesa de Futebol e chegou mesmo a admitir que ficou contente com a derrota frente à Dinamarca. Jorge Jesus foi confrontado com as declarações e respondeu de uma forma que poucos esperariam.

Tudo aconteceu esta segunda-feira, 16 de novembro, em Alvalade, onde Dolores Aveiro marcou presença numa cerimónia especial: o Centro de Dia dos Leões de Portugal passou a ter o seu nome, numa homenagem que reconhece o percurso da mãe de Cristiano Ronaldo e a ligação da família ao Sporting.

Mas, à margem da iniciativa, a conversa rapidamente passou para o futebol e para a saída do filho da equipa das quinas.

«Claro que ficou triste. Enganaram o Cristiano. E eu também estou triste», afirmou Dolores Aveiro, ao falar sobre a decisão do jogador de colocar um ponto final no percurso de 23 anos ao serviço da Seleção Nacional.

A mãe do futebolista foi ainda mais longe quando questionada sobre a derrota de Portugal por 1-4 frente à Dinamarca, no passado sábado, 14 de novembro, no primeiro encontro após a despedida de Cristiano Ronaldo.

«Foi uma derrota e foi bem feita. Fiquei contente», declarou, deixando clara a insatisfação com a forma como considera que o filho foi tratado.

«Não foi respeitado, nem pelos colegas»: a mágoa de Dolores Aveiro

A crítica não ficou pela saída da Seleção. Dolores Aveiro mostrou-se particularmente desagradada com a homenagem organizada pela Federação Portuguesa de Futebol no encontro frente à Dinamarca.

Recorde-se que, antes da partida, os jogadores portugueses entraram em campo com camisolas com o número 7 e o nome de Cristiano Ronaldo. Já ao minuto 7, os adeptos aplaudiram o antigo capitão, enquanto no estádio era exibida a mensagem «Obrigado, capitão».

Um gesto que, na perspetiva da mãe do jogador, ficou aquém do que o filho merecia.

«A homenagem devia ser feita à frente dele, não sem ele. A nossa homenagem vai ser aqui no Sporting. Dão-lhe valor», afirmou.

Dolores Aveiro acrescentou ainda uma declaração particularmente forte sobre o ambiente vivido pelo filho na equipa nacional: «Ele não foi respeitado, nem pelos colegas.»

E houve outro momento que não passou despercebido. Questionada sobre a relação de Cristiano Ronaldo com Jorge Jesus, a mãe do jogador respondeu de forma curta e direta: «A minha relação com Jorge Jesus? É igual à sua.»

Uma frase que deixou transparecer o distanciamento entre Dolores Aveiro e o selecionador nacional, numa altura em que a saída de Cristiano Ronaldo continua a gerar discussão.

Jorge Jesus não entrou em confronto e respondeu com uma frase: «Mãe é mãe»

Confrontado com as declarações da mãe de Cristiano Ronaldo, Jorge Jesus começou por reagir com uma pergunta: «Agora tenho de responder à mãe do Cristiano Ronaldo?»

Mas o selecionador nacional não ficou por aí. Em declarações à RTP, fez questão de manifestar estima por Dolores Aveiro e de enquadrar as palavras da mãe do internacional português numa perspetiva familiar.

«A mãe do Cristiano Ronaldo é uma senhora que prezo muito, vai dizer o quê? Mãe é mãe, não há volta a dar a isto, compreendo as declarações», afirmou.

Mais tarde, em declarações à SPORT TV, reforçou a mesma ideia e deixou uma referência pessoal à história de vida de Dolores. «A mãe defende sempre os filhos, até à morte. É uma mãe muito querida que sofreu muito para criar os seus filhos», declarou.

Uma resposta que contrasta com o tom das críticas feitas horas antes e que evita transformar o episódio numa troca direta de acusações.

A homenagem a Dolores Aveiro tem uma ligação especial à história de Cristiano Ronaldo

Há, no entanto, um pormenor da cerimónia de Alvalade que ajuda a perceber a importância da homenagem e que merece ser destacado para lá da polémica futebolística.

O novo Centro de Dia Dolores Aveiro assinala também os 22 anos de existência deste espaço dos Leões de Portugal, uma instituição particular de solidariedade social dedicada ao acompanhamento da população sénior e ao combate ao isolamento.

A escolha do nome não foi apenas um reconhecimento da ligação de Dolores ao Sporting. A instituição quis também homenagear a mãe que, quando Cristiano Ronaldo tinha apenas 11 anos, teve de enfrentar a difícil decisão de deixar o filho partir da Madeira para prosseguir o sonho de jogar futebol em Alvalade.

Na cerimónia, o presidente dos Leões de Portugal, Zeferino Boal, destacou precisamente a resiliência e a coragem de Dolores Aveiro nesse momento da vida familiar.

Há ainda outra ligação pouco conhecida: Cristiano Ronaldo apoia anualmente duas bolsas de estudo da instituição, mantendo uma relação de proximidade com o trabalho social desenvolvido pelos Leões de Portugal.

Assim, no dia em que o nome de Dolores Aveiro ficou associado a uma instituição que apoia os mais velhos e promove oportunidades para os mais jovens, foi também a história do filho que voltou a dominar a atualidade.

E, entre a mágoa de uma mãe, as críticas à Seleção e a resposta conciliadora de Jorge Jesus, ficou uma frase que resume o tom escolhido pelo treinador para não alimentar mais a polémica: «Mãe é mãe».