Dolores Aveiro deu o seu nome ao centro de dia dos Leões de Portugal

As declarações de Dolores Aveiro sobre a Seleção Nacional e a homenagem a Cristiano Ronaldo continuam a dar que falar. Desta vez, foi Ashley Young, ex-internacional britânico, quem decidiu pronunciar-se sobre a polémica. O antigo internacional inglês compreende o instinto de proteção da mãe do futebolista, mas considera que algumas palavras deveriam ter ficado entre quatro paredes.

A polémica começou depois da derrota de Portugal frente à Dinamarca (1-4), a 14 de novembro, em Braga. No encontro, o primeiro da Seleção após a saída de Cristiano Ronaldo, os jogadores portugueses prestaram homenagem ao antigo capitão, entrando em campo com camisolas com o número 7. Ao minuto 7, as bancadas também aplaudiram o internacional português.

Contudo, o gesto não agradou a Dolores Aveiro. A mãe de Cristiano Ronaldo manifestou publicamente a sua insatisfação com a homenagem organizada pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF) e não poupou críticas aos antigos companheiros de equipa do filho.

«Claro que ficou triste. Enganaram-no. E eu também estou triste. A derrota [diante da Dinamarca] foi bem feita. Fiquei contente. A homenagem devia ser feita à frente dele, não sem ele. A nossa homenagem vai ser aqui no Sporting. Dão-lhe valor. Ele não foi respeitado, nem pelos colegas [na Seleção]», afirmou, à margem de uma cerimónia no Estádio José Alvalade.

As palavras da madeirense rapidamente geraram reações e chegaram também ao podcast Overlap Daily, onde Ashley Young foi questionado sobre o assunto.

O antigo jogador inglês, que também jogou no Manchester United, começou por reconhecer que compreende a atitude de Dolores Aveiro, mas admitiu que não gostaria de ver os próprios pais a fazerem declarações semelhantes em público.

«Tu não queres que a tua mãe diga a todos aquilo que ela disse. É a mãe a cuidar do filho dela. Acho que, se a minha mãe ou o meu pai tivessem dito aquilo, eu diria algo como: "Não podem dizer algo assim". Podem dizer o que quiserem dentro de portas, mas, quando se fala em público, acho que isso é demais», começou por explicar.

Young fez questão de sublinhar que não considera que Dolores Aveiro seja um problema para Cristiano Ronaldo. Pelo contrário, entende que a mãe do futebolista sempre teve um papel importante no percurso do filho e que as suas palavras refletem, acima de tudo, o instinto de proteção maternal.

«A mãe não é um problema para ele, é alguém que esteve lá para ele, que o ajudou durante a sua carreira. Quando és pai, queres tomar conta dos teus filhos e olhar por eles», afirmou.

Ainda assim, o antigo internacional inglês não escondeu qual seria a sua reação caso estivesse na posição de Cristiano Ronaldo.

«Se a minha mãe fizesse uma coisa daquelas, eu ligava-lhe e dizia: "Mãe, o que é que estás a fazer? Não se pode fazer aquilo. Não façam aquilo". Mas é a mãe a cuidar dele. Não queres que ninguém diga nada de mau sobre o teu filho e coisas desse género. Ele é boa pessoa», acrescentou.

Jorge Jesus também reagiu às palavras de Dolores Aveiro

Ashley Young não foi a única figura do futebol a pronunciar-se sobre as declarações da mãe de Cristiano Ronaldo. Também Jorge Jesus, selecionador nacional, foi confrontado com a polémica durante uma conferência de imprensa em Cardiff.

O técnico optou por não alimentar a discussão e mostrou compreender a posição de Dolores Aveiro.

«Agora tenho de responder à mãe do Cristiano Ronaldo? A mãe do Cristiano Ronaldo é uma senhora que prezo muito. Vai dizer o quê? Mãe é mãe, não há volta a dar a isto. Compreendo as declarações», afirmou, em declarações à RTP.

Jorge Jesus foi ainda mais longe, destacando as dificuldades que Dolores Aveiro enfrentou na educação dos filhos e considerando-a um exemplo de mãe.

As declarações de Ashley Young acrescentam, assim, uma nova perspetiva à polémica: sem deixar de reconhecer o amor e a preocupação de uma mãe pelo filho, o antigo jogador considera que há críticas que devem ser feitas longe dos olhares do público.