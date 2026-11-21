Um verdadeiro luxo! Dolores Aveiro compra casa de milhões no Funchal: «É uma das maiores»

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Liliana Aguiar voltou a recordar um encontro especial com Dolores Aveiro, mãe de Cristiano Ronaldo. Depois de ter saído em defesa da matriarca da família Aveiro, a figura pública partilhou uma fotografia de um jantar que aconteceu em outubro de 2022 e revelou as palavras que trocaram nessa noite.

«Falámos sobre a vida, os filhos e o amor de mãe», recordou Liliana Aguiar, numa publicação que fez no Instagram, esta sexta-feira, 20 de novembro.

A antiga apresentadora de televisão explicou que, apesar de viverem realidades diferentes, encontrou um ponto em comum com Dolores Aveiro: a experiência de ser mãe e de lidar com a exposição pública dos filhos.

«Eu, enquanto figura pública, tenho filhos que precisam de aprender a lidar com aquilo que dizem sobre a mãe. A Dolores, enquanto mãe de Cristiano Ronaldo, tem de lidar com tudo aquilo que dizem sobre o filho», escreveu.

«Duas realidades diferentes, mas o mesmo amor incondicional de mãe», acrescentou.

Liliana Aguiar recorda noite especial com Dolores Aveiro

A fotografia agora recuperada foi tirada a 9 de outubro de 2022, numa noite em que Liliana Aguiar teve oportunidade de jantar ao lado da mãe de Cristiano Ronaldo.

A figura pública recorda o encontro com carinho e destaca a forma como foi recebida por Dolores Aveiro. «Guardo daquela noite a imagem de uma mulher extremamente humana, carinhosa, transparente e genuína. Daquelas pessoas que nos dão vontade de abraçar», partilhou.

Liliana Aguiar aproveitou ainda a publicação para deixar uma reflexão sobre a forma como as pessoas são julgadas pelas palavras que dizem, sobretudo quando estão envolvidas emoções fortes. «A Dolores fala muitas vezes com o coração, mesmo quando as palavras não são as mais certas. E eu valorizo isso», afirmou.

A antiga apresentadora considera que é possível compreender o sofrimento de alguém sem que isso implique concordar com todas as suas declarações. «Nem sempre temos de concordar com as palavras de alguém para compreender a dor que está por detrás delas», escreveu.

A mensagem terminou com uma reflexão sobre a autenticidade e a importância de reconhecer as emoções dos outros, mesmo quando estas são expressas de forma controversa. «Porque ser genuíno nem sempre é fácil. E a autenticidade não é para todos», concluiu.

Liliana Aguiar saiu em defesa de Dolores Aveiro

A recordação do encontro surge depois de Liliana Aguiar ter manifestado publicamente o seu apoio a Dolores Aveiro, na sequência das declarações que a mãe de Cristiano Ronaldo fez sobre o filho e a Seleção Nacional.

Dolores Aveiro criticou o tratamento dado ao futebolista no contexto da sua saída da equipa das quinas e da homenagem que lhe foi prestada no jogo frente à Dinamarca, disputado em Braga.

A mãe de Cristiano Ronaldo considerou que o filho não tinha sido devidamente respeitado pelos colegas de seleção, declarações que motivaram críticas e reações públicas.

Liliana Aguiar pediu, então, que se procurasse compreender a perspetiva de uma mãe perante o sofrimento do filho.

«Antes de criticarem uma mãe, tentem compreender a sua dor», escreveu na altura.

A figura pública considerou que a reação de Dolores Aveiro devia ser entendida, acima de tudo, como a de uma mãe magoada.

Agora, ao recordar o jantar de 2022, Liliana Aguiar recupera essa mesma ideia: a de que, por detrás das palavras de uma mãe, pode existir uma dor que nem sempre é visível para quem observa de fora.

Uma reflexão que, para a antiga apresentadora, ultrapassa a polémica em torno de Cristiano Ronaldo e Dolores Aveiro e coloca em destaque uma experiência comum a ambas: o amor pelos filhos.