“Nós vemos o jogador. Uma mãe vê o filho”: no meio da polémica de Cristiano Ronaldo, há uma 'carta' para Dolores Aveiro que está a emocionar o País

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“Hoje não pensei no Ronaldo. Pensei na mãe do Ronaldo.” É assim que começa o texto de Marta Rodrigues que está a conquistar as redes sociais. A jornalista e especialista em parentalidade colocou o foco num lado pouco discutido da polémica que envolve Cristiano Ronaldo: o olhar de uma mãe sobre o filho que é observado e julgado por milhões.

No meio de mais uma polémica envolvendo Cristiano Ronaldo, há um texto que está a levar a discussão para um território diferente: o da maternidade.

Marta Rodrigues, jornalista e especialista em parentalidade, partilhou nas redes sociais uma reflexão sobre Dolores Aveiro e sobre aquilo que poderá significar, para uma mãe, assistir à exposição pública de um filho.

A ressalva aparece logo nas primeiras linhas e é importante: Marta não diz saber o que Dolores sente. Parte, antes, da sua própria experiência enquanto mãe para imaginar esse lugar. “Hoje não pensei no Ronaldo. Pensei na mãe do Ronaldo”, escreveu.

A publicação rapidamente se tornou viral e conta já com dezenas de milhares de interações, entre gostos, partilhas e comentários. O motivo poderá estar precisamente na simplicidade da ideia: por detrás do jogador, do capitão da Seleção e da figura mundialmente conhecida, existe também um filho.

A imagem de Dolores Aveiro que voltou à memória

Para explicar aquilo que quer dizer, Marta Rodrigues recupera uma das imagens mais marcantes do Euro 2024.

A 1 de julho de 2024, no jogo entre Portugal e Eslovénia, Cristiano Ronaldo falhou uma grande penalidade durante o prolongamento. O jogador não conteve as lágrimas e foi consolado pelos companheiros. Nas bancadas, Dolores Aveiro também se emocionou ao ver o filho naquele momento de sofrimento.

A imagem tornou-se viral e chegou a ser comentada pelo próprio Ronaldo semanas depois. Numa entrevista, o futebolista recordou o momento e explicou o que sentiu depois de falhar o penálti.

É essa imagem que Marta Rodrigues recupera para construir a sua reflexão. Porque, naquele instante, não estava apenas um dos jogadores mais conhecidos do mundo a falhar uma grande penalidade. Para Dolores, estava o filho. E essa diferença é o centro do texto que está a emocionar as redes sociais.

“Nós vemos o jogador. Uma mãe vê o filho”

A frase que encerra a publicação tornou-se, naturalmente, uma das mais partilhadas: “Nós vemos o jogador. Uma mãe vê o filho.”

É uma ideia simples, mas que ganha particular força numa altura em que Cristiano Ronaldo está novamente no centro do debate público.

A polémica começou depois de Ronaldo ter abandonado o estágio da Seleção Nacional na sequência de um conflito com o selecionador Jorge Jesus. O jogador afirmou que o treinador tinha combinado consigo que jogaria 30 minutos frente à Noruega, mas acabou por não entrar. Ronaldo deixou depois a concentração e, já esta semana, publicou um longo comunicado com a sua versão dos acontecimentos.

No comunicado, Ronaldo assumiu responsabilidade pela saída do estágio, pediu desculpa aos companheiros e aos portugueses e admitiu que deverá ser punido pela Federação Portuguesa de Futebol. Ao mesmo tempo, afirmou continuar disponível para representar Portugal.

Jorge Jesus, por seu lado, optou por não prolongar publicamente o conflito e disse que, depois de ler o comunicado de Ronaldo, iria continuar concentrado no trabalho da Seleção.

A discussão pública tem sido intensa. Há quem critique a decisão de Ronaldo, quem o defenda e quem prefira centrar-se na relação entre o jogador e o selecionador. Marta escolheu analisar a situação por outro prisma.

“Agora imagina esse silêncio com o mundo inteiro a falar por cima”

A especialista em parentalidade usa também uma situação muito mais próxima da realidade de qualquer família: o silêncio depois de um jogo que corre mal.

Marta conta que tem dois filhos que jogam futebol e descreve aquele momento conhecido por muitos pais: a criança entra no carro depois de uma derrota ou de uma exibição menos conseguida, fica em silêncio e os pais nem sempre sabem se devem falar ou simplesmente estar presentes.

A partir daí, faz uma pergunta implícita: como será viver esse momento quando, em vez de uma família, existem milhões de pessoas a comentar?

É aqui que o texto deixa de ser apenas sobre Ronaldo ou Dolores. Passa a ser sobre parentalidade. Sobre aquela sensação de querer proteger um filho de uma dor que não conseguimos retirar-lhe. E sobre a dificuldade de assistir de fora quando não podemos simplesmente entrar em campo, abraçar e dizer “está tudo bem”.

Uma vida acompanhada pela mãe

A história de Cristiano Ronaldo ajuda a perceber por que razão a figura de Dolores Aveiro surge tantas vezes associada à sua carreira.

Ronaldo deixou a Madeira ainda criança para continuar o percurso no futebol em Lisboa. Tinha cerca de 11/12 anos quando foi para o Sporting e viveu longe da família numa fase muito precoce da adolescência. Dolores recordou várias vezes como esse período foi difícil para ambos. Anos mais tarde, o jogador tornou-se uma das maiores figuras do futebol mundial.

Mas a relação mãe-filho permaneceu exposta aos olhos do público. Dolores esteve presente em momentos de celebração, mas também em momentos de enorme tensão emocional. O episódio do Euro 2024 é apenas um dos exemplos mais visíveis.

Em 2005, quando Ronaldo tinha 20 anos, o pai, José Dinis Aveiro, morreu enquanto o jogador estava ao serviço da Seleção. Segundo o antigo selecionador Luiz Felipe Scolari, Ronaldo decidiu jogar no dia seguinte frente à Rússia antes de regressar a Portugal.

Em 2022, Ronaldo e Georgina Rodríguez enfrentaram também a morte de um dos gémeos que esperavam. O casal anunciou publicamente a morte do bebé e pediu privacidade naquele momento.

São episódios profundamente pessoais, que ajudam a explicar a frase de Marta Rodrigues sobre a dificuldade de separar, para uma mãe, a figura pública do filho.