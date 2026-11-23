Dolores Aveiro voltou a dar que falar ao recordar um dos episódios mais marcantes da sua vida: a gravidez inesperada de Cristiano Ronaldo, numa altura em que já tinha três filhos e enfrentava dificuldades financeiras. A história, que revelou na biografia Mãe Coragem, voltou a circular nas redes sociais e a despertar a curiosidade dos fãs.

Em 1984, a mãe do internacional português viu-se perante uma decisão que, na altura, lhe parecia particularmente difícil. Com três crianças para criar e uma vida marcada por dificuldades, a chegada de mais um filho não fazia parte dos seus planos.

O episódio foi contado pela própria Dolores Aveiro, que recordou ter pensado: “O que vou fazer com outra criança? Contei à minha irmã, que era a pessoa com quem mais conversava"

A revelação foi feita na biografia Mãe Coragem, publicada em 2014, e voltou a ser abordada em 2018, durante uma entrevista à ESPN Brasil, por ocasião da apresentação do livro no Brasil.

A receita caseira que lhe foi recomendada

Na altura, Dolores Aveiro procurou apoio junto da irmã, uma das pessoas com quem mais conversava. Foi nesse contexto que lhe foi sugerido um método caseiro para tentar interromper a gravidez.

A recomendação envolvia cerveja preta quente e esforço físico intenso. Dolores contou que chegou a seguir a sugestão, numa tentativa que não teve o resultado esperado."Compra uma cerveja preta, põe ao lume, quando estiver a ferver, bebe tudo e vai para a rua correr, correr como uma louca, até não aguentares mais. Duas horas depois já não há problema", revelou.

"Resolvi ir ao médico e disse que queria abortar. Ele disse que não o iria fazer porque eu era muito nova e esse menino ia dar-me uma alegria", acrescentou.

O relato não deve ser confundido com uma prática médica eficaz ou segura. A Organização Mundial da Saúde alerta que métodos de aborto não recomendados podem colocar a saúde em risco e que a interrupção da gravidez deve ser realizada através de métodos adequados, com o acompanhamento de profissionais qualificados.

A história de Dolores Aveiro é, acima de tudo, um testemunho pessoal de uma época em que enfrentava dificuldades económicas e não sabia como iria conseguir criar mais uma criança.

“Ainda bem, Cristiano foi a estrela que iluminou a minha vida”

Dolores Aveiro recordou também que procurou ajuda médica. Segundo o seu relato, o médico recusou realizar o procedimento e disse-lhe que aquela criança lhe iria trazer alegria.

Anos mais tarde, a mãe de Cristiano Ronaldo olhou para o episódio com uma perspetiva completamente diferente.

“Já tinha três filhos. Tentei abortar e não consegui. Ainda bem, porque Cristiano foi a estrela que iluminou a minha vida”, afirmou em 2018, durante a apresentação da biografia no Brasil.

A frase tornou-se uma das mais marcantes do seu testemunho, refletindo a forma como passou a olhar para uma decisão que, na altura, tinha sido motivada pelas dificuldades que enfrentava.

Cristiano Ronaldo nasceu a 5 de fevereiro de 1985, no Funchal, na Madeira. O quarto filho de Dolores Aveiro viria a tornar-se um dos futebolistas mais conhecidos do mundo.

Uma história que voltou a despertar a curiosidade dos fãs

O episódio voltou a circular recentemente, depois de ter sido recuperado num vídeo da Vice TV. A publicação fez regressar às redes sociais um relato que já tinha sido amplamente divulgado aquando do lançamento da biografia de Dolores Aveiro.

As reações dos utilizadores foram variadas, com muitos a recordarem o percurso do jogador e outros a comentarem, em tom de brincadeira, a história da tentativa de interromper a gravidez.

Apesar da curiosidade em torno do episódio, o relato de Dolores Aveiro permite também recordar uma realidade que marcou a sua vida: as dificuldades económicas que enfrentava quando criou os quatro filhos.

A história não se resume, por isso, à revelação sobre a gravidez. É também um testemunho sobre as circunstâncias em que Dolores Aveiro tomou uma decisão difícil e sobre a forma como, com o passar dos anos, passou a interpretar esse momento da sua vida.

Em 2018, ao recordar o nascimento do filho, resumiu o sentimento que hoje associa àquela fase: “Ainda bem, Cristiano foi a estrela que iluminou a minha vida”.