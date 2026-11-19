Cristiano Ronaldo já tem um herdeiro na Seleção? O jovem que vai vestir a camisola 7 e está a surpreender

As declarações de Dolores Aveiro sobre a saída de Cristiano Ronaldo da Seleção Nacional continuam a dar que falar. Depois de a mãe do internacional português ter afirmado que ficou contente com a derrota de Portugal frente à Dinamarca e acusado os antigos colegas do filho de não o terem respeitado, as reações multiplicaram-se. Entre as críticas e as mensagens de indignação, há também quem saia em sua defesa. É o caso de Liliana Aguiar, que deixou um forte apelo à empatia.

A antiga apresentadora de televisão e empresária não ficou indiferente à onda de comentários dirigidos à matriarca do clã Aveiro e decidiu tomar posição. Numa publicação nas redes sociais, Liliana considera que as palavras de Dolores devem ser entendidas à luz dos sentimentos de uma mãe que sofre com aquilo que acredita ter acontecido ao filho.

«Antes de criticarem uma mãe, tentem compreender a sua dor», começou por escrever. «Tenho muita pena de ver tanta gente a criticar Dolores Aveiro por uma reação que, para mim, é acima de tudo a reação de uma mãe magoada pelo sofrimento do filho», acrescentou.

Liliana Aguiar recordou ainda o percurso de Cristiano Ronaldo ao serviço de Portugal e manifestou discordância relativamente à forma como considera que o jogador foi tratado no final da ligação à equipa das quinas.

«Cristiano Ronaldo deu tanto a Portugal e, na minha opinião, não merecia a forma como foi tratado e afastado. Muitos aplaudiram esse momento e agora indignam-se com as palavras de uma mãe?», questionou.

Na mesma mensagem, a empresária sublinhou que Dolores conhece o filho melhor do que qualquer outra pessoa e que estará, por isso, mais próxima das suas dores e desilusões.

«Dolores conhece o filho melhor do que qualquer um de nós. Conhece as suas dores, as suas desilusões e aquilo que nós, cá fora, nunca saberemos por completo», escreveu.

A antiga apresentadora acredita também que muitos portugueses compreenderam a revolta da mãe de Cristiano Ronaldo, mesmo que isso não signifique desejar mal à Seleção Nacional.

«Uma coisa é desejar mal à Seleção. Outra, muito diferente, é sentir a dor de quem amamos», defendeu.

Liliana Aguiar terminou a publicação com uma mensagem particularmente emotiva, pedindo que as pessoas não esqueçam que, para lá da notoriedade do filho, Dolores Aveiro é também uma mãe.

«Antes de julgarem Dolores, lembrem-se: antes de ser mãe de Cristiano Ronaldo, é simplesmente uma MÃE. E uma mãe que ama também sofre, revolta-se e diz coisas com o coração. Às vezes falta-nos menos julgamento e mais empatia», concluiu.

Vídeo de Dolores Aveiro está a dividir opiniões

A polémica começou depois de Dolores Aveiro ter sido questionada pelos jornalistas sobre a saída do filho da Seleção Nacional, durante a cerimónia de oficialização do seu nome no Centro de Dia dos Leões de Portugal, no Estádio José Alvalade, a 16 de novembro.

A mãe de Cristiano Ronaldo não escondeu a tristeza com o desfecho da ligação do filho à equipa das quinas e afirmou que o jogador se sentiu enganado. «Claro que ficou triste, eu também estou. Enganaram-no», declarou.

Mas foi quando abordou a derrota de Portugal frente à Dinamarca, por 4-1, no encontro disputado a 14 de novembro, que as suas palavras mais polémicas surgiram.

«A derrota foi bem feita. Fiquei contente», afirmou, numa reação que rapidamente começou a circular e a provocar comentários nas redes sociais.

Dolores foi ainda mais longe ao questionar o respeito demonstrado pelos antigos companheiros de Cristiano Ronaldo: «Ele não foi respeitado, nem pelos colegas. Nenhum deles», declarou.

A mãe do jogador criticou também a homenagem organizada pela Federação Portuguesa de Futebol, considerando que deveria ter acontecido na presença do antigo capitão e não na sua ausência.

Portugueses dividem-se entre o apoio e as críticas

As declarações de Dolores Aveiro não deixaram os internautas indiferentes. Nos comentários do vídeo partilhado por Liliana Aguiar sobre a reação da matriarca do Clã Aveiro, multiplicaram-se as mensagens de apoio, mas também as críticas à posição assumida pela mãe de Cristiano Ronaldo.

Entre os comentários favoráveis, há quem concorde com a defesa feita por Liliana Aguiar e considere que Dolores tem legitimidade para expressar a sua mágoa.

«Tudo certo!», «Tudo dito! Muito bem» e «Ele não é meu filho, eu sinto o mesmo que a mãe Dolores», «Um homem de 72 anos (Jorge Jesus) e tem inveja de Cristiano Ronaldo, o Melhor jogador do Mundo. Merece respeito, fez tudo por Portugal», são algumas das mensagens de apoio deixadas pelos seguidores.

Outros internautas destacaram a importância do percurso de Cristiano Ronaldo ao serviço de Portugal e consideraram que o jogador merecia maior reconhecimento.

Mas nem todos partilham desta opinião. Entre as críticas, há quem faça a distinção entre compreender a dor de uma mãe e concordar com a satisfação manifestada perante uma derrota da Seleção Nacional.

«Uma coisa é ser mãe e defender o filho, outra é dizer que foi bem feita Portugal perder», escreveu um internauta. «E pode dizer tudo o que lhe vem à cabeça?», questionou outro.

Há ainda quem considere que Cristiano Ronaldo também deve ser responsabilizado pelas decisões que tomou ao longo do percurso na Seleção, defendendo que o coletivo deve estar acima de qualquer individualidade. «Quem tem de pedir desculpa é o Ronaldo que se foi embora e não deu cavaco a ninguém», escreve um internauta.

Entre o apoio incondicional a Dolores Aveiro e a discordância relativamente às suas declarações, uma coisa parece evidente: a polémica está longe de reunir consenso e continua a dividir os portugueses.