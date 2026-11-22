Inspira-te na casa de Dolores Aveiro e nas peças que selecionamos para ti

Dolores Aveiro deu o seu nome ao centro de dia dos Leões de Portugal

A polémica em torno de Dolores Aveiro e da Seleção Nacional continua a dar que falar. Desta vez, foi Joana Latino quem reagiu às declarações da mãe de Cristiano Ronaldo, que admitiu ter ficado contente com a derrota de Portugal frente à Dinamarca. No programa «Passadeira Vermelha», da SIC Caras, a comentadora não escondeu a indignação e deixou críticas duras à matriarca da família Aveiro.

«Senti tamanha vergonha alheia e tamanha vontade de ir ter com a senhora e lhe dizer: “Isto não se faz, proteja-se a si, proteja o seu filho, os seus netos”», afirmou Joana Latino, ao comentar as palavras que Dolores Aveiro tinha proferido dias antes.

A reação surgiu depois de a mãe de Cristiano Ronaldo ter manifestado publicamente o desagrado com a forma como o filho foi homenageado pela Federação Portuguesa de Futebol, na sequência da sua saída da Seleção Nacional.

«Como é que ela pode ficar contente com uma derrota?»

O que mais incomodou Joana Latino foi a satisfação que Dolores Aveiro revelou perante o desaire da equipa das quinas. «Como é que é possível desejar que uma seleção nacional, que não é só uma camisola número 7 (…) é toda uma equipa, é uma bandeira, é uma nação, como é que ela pode ficar contente com uma derrota?», questionou a jornalista.

A comentadora considerou que a reação da mãe de Cristiano Ronaldo ultrapassou os limites do que seria expectável, sobretudo tendo em conta a dimensão simbólica da Seleção Nacional para os portugueses.

Joana Latino recorreu ainda a uma comparação com o ambiente escolar para ilustrar a forma como recebeu as declarações. «Se isto se passasse num recreio de uma escola primária, a educadora diria à menina Dolores: “Que feio, agora vá ali para o cantinho refletir um bocadinho sobre o que acabou de dizer”», ironizou.

Joana Latino deixa recado à família Aveiro

A crítica não ficou limitada a Dolores Aveiro. A comentadora estendeu o reparo a outros elementos da família de Cristiano Ronaldo e defendeu que seria importante refletirem sobre a forma como se posicionam publicamente. «Alguém precisa dizer à família Aveiro que eles têm aqui todos, para o cantinho refletir, porque não são o centro do mundo», afirmou.

Joana Latino acrescentou que, na sua opinião, a família não deveria interpretar as críticas como uma manifestação de hostilidade. «O mundo não lhes quer mal, e eles é que se andam, se calhar, a portar como se alguém lhes devesse alguma coisa», considerou.

A jornalista terminou a intervenção com uma frase que resume a sua indignação e que rapidamente se tornou um dos momentos mais marcantes da reação. «Não tenho mais paciência para estas Aveiradas, a dizer disparates consecutivamente», rematou.

O que disse Dolores Aveiro sobre a derrota de Portugal?

A polémica teve origem nas declarações de Dolores Aveiro, que falou aos jornalistas durante uma cerimónia no Estádio José Alvalade, a 16 de novembro.

A mãe de Cristiano Ronaldo mostrou-se revoltada com o tratamento dado ao filho na Seleção Nacional e considerou que o jogador não foi devidamente respeitado pelos colegas. «O Ronaldo está triste, gostava que tivesse sido diferente. Ele ficou triste, porque eles enganaram-no. E eu também estou triste», afirmou.

Questionada sobre a derrota de Portugal frente à Dinamarca, por 4-1, Dolores Aveiro foi ainda mais contundente. «Foi uma derrota e foi bem feito, fiquei contente que Portugal tivesse perdido», declarou.

A mãe do antigo capitão da Seleção Nacional criticou também a homenagem que a Federação Portuguesa de Futebol preparou para Cristiano Ronaldo, considerando que deveria ter sido realizada na presença do jogador.

«A homenagem tem de ser feita com ele, não é sem ele», defendeu.

As declarações foram amplamente divulgadas e motivaram reações dentro e fora de Portugal, alimentando a discussão sobre a saída de Cristiano Ronaldo da equipa das quinas.

Uma polémica que continua a dividir opiniões

A reação de Joana Latino surge num momento em que a saída de Cristiano Ronaldo da Seleção Nacional continua a gerar debate.

O antigo capitão português anunciou o fim da carreira internacional a 5 de novembro, depois de mais de duas décadas ao serviço da equipa das quinas. A derrota frente à Dinamarca, por 4-1, no dia 14 de novembro, foi o primeiro encontro de Portugal após o anúncio.

A homenagem preparada pela Federação Portuguesa de Futebol, com os jogadores a entrarem em campo com camisolas alusivas ao número 7 e um momento de aplausos no sétimo minuto, acabou por se tornar um dos pontos centrais da polémica.

Dolores Aveiro considerou que o tributo deveria ter sido feito com o filho presente e afirmou que o Sporting, clube onde Cristiano Ronaldo iniciou a carreira, lhe daria o devido reconhecimento.

Entretanto, as declarações da mãe do jogador continuam a motivar reações, numa discussão que ultrapassa o resultado desportivo e envolve a forma como o antigo capitão foi tratado pela Seleção Nacional.

A intervenção de Joana Latino acrescentou mais um capítulo a esta polémica, com a comentadora a defender que o orgulho nacional deve estar acima de qualquer figura individual.

Uma posição que deixou clara em direto, sem esconder a indignação perante as palavras de Dolores Aveiro.