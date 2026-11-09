Foi no Sporting que Cristiano Ronaldo começou a escrever história. Agora, é a mãe Dolores quem vai ser "eternizada" em Alvalade

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Dolores Aveiro prepara-se para receber um reconhecimento muito especial por parte do universo sportinguista. A mãe de Cristiano Ronaldo, conhecida pela ligação afetiva ao Sporting, vai dar nome a um espaço emblemático de apoio à comunidade leonina, numa cerimónia que promete ser especial.

A novidade foi avançada no âmbito das comemorações dos 22 anos do Centro de Dia dos Leões de Portugal, instituição de solidariedade ligada ao universo do clube de Alvalade.

O espaço, situado no Estádio José Alvalade, vai passar a chamar-se Centro de Dia Dolores Aveiro. A mudança será assinalada no próximo dia 16 de novembro, numa cerimónia que contará com a presença da própria homenageada.

A iniciativa pretende assinalar o percurso do centro e reconhecer a ligação de Dolores Aveiro ao Sporting, clube que continua a acompanhar e a apoiar publicamente.

Uma ligação especial ao Sporting

É conhecida a ligação de Dolores Aveiro ao clube de Alvalade. A mãe do internacional português Cristiano Ronaldo faz questão de acompanhar os jogos dos leões e, frequentemente, recorre às redes sociais para demonstrar o seu apoio à equipa.

Desta vez, é o universo sportinguista que prepara um gesto especial para a matriarca da família Aveiro: o seu nome ficará associado a uma instituição que tem desenvolvido um importante trabalho de apoio social.

Centro de Dia dos Leões de Portugal assinala 22 anos

Inaugurado em novembro de 2004, o Centro de Dia dos Leões de Portugal tem como missão apoiar os associados mais idosos, promovendo o envelhecimento saudável, o convívio e o combate ao isolamento social.

A instituição integra a Associação de Solidariedade Sportinguista, fundada em 1984, que desenvolve várias iniciativas de apoio à comunidade leonina.

Além do Centro de Dia, os Leões de Portugal disponibilizam respostas de apoio domiciliário e outras iniciativas de solidariedade, procurando melhorar a qualidade de vida dos associados e das respetivas famílias.

A cerimónia de 16 de novembro assinalará, assim, não só os 22 anos de atividade do espaço, mas também uma nova etapa na sua identidade, agora associada ao nome de Dolores Aveiro.