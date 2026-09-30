Ainda se lembra da Dona Albertina? Seis anos depois do Você na TV, a "mulher" de Goucha reaparece em televisão: e o tempo não passou por ela

João Patrício estava a conduzir mais uma emissão do programa A Sentença, transmitida nesta quarta-feira, 30 de setembro, quando se apercebeu que tinha, na plateia, uma pessoa muito especial: a icónica Dona Albertina.

O apresentador não escondeu o entusiasmo ao voltar a ver a mulher que, durante muitos anos, foi presença assídua na plateia de vários programas da TVI, em especial do já extinto Você na TV!

“Estou aqui ao lado de alguém que não via há muito tempo”, começou por dizer o apresentador, antes de recordar a reação do realizador assim que a reconheceu.

“Ele disse: ‘Olha a Albertina!’ E é um bocadinho a reação de tantas pessoas que, de repente, a viram em tantos programas de televisão”, contou João Patrício.

Albertina respondeu apenas com um “obrigada”, visivelmente feliz com a receção.

Ainda se lembra Dona Albertina?

Durante anos, era impossível falar das plateias dos programas de televisão sem que surgisse o rosto de Albertina Miguel.

Tornou-se uma das figurantes mais reconhecidas pelos portugueses, depois de ter começado a fazer figuração em televisão em 2004. A estreia aconteceu precisamente no dia em que completou 54 anos, num programa apresentado por José Carlos Malato.

A partir daí, passou por inúmeros formatos e tornou-se uma presença habitual nas plateias da RTP e da TVI. Mas foi sobretudo nos programas de Manuel Luís Goucha que ganhou um estatuto quase especial.

A “mulher” de Goucha e Malato

A relação de Albertina com os dois apresentadores acabou por dar origem a uma das brincadeiras mais conhecidas da televisão portuguesa.

Como também era presença assídua nos programas de José Carlos Malato, Goucha brincava com o facto de Albertina ter, na televisão, dois “maridos”.

Malato chegou a apresentar Albertina como “a minha mulher e a do Goucha”, numa das muitas brincadeiras que se tornaram parte da relação entre os apresentadores e a figurante.

Goucha também alimentava a piada, tratando-a como a sua “amante” ou como a “mulher do Malato”.

Em 2024, quando Albertina surgiu na plateia do Funtástico, o apresentador voltou imediatamente à brincadeira. “Reparo agora que na plateia está a mulher do Malato, a Albertina”, disse Goucha, recordando ainda que já se tinha dito que ela era sua amante.

Mas onde andava Albertina?

A pandemia acabou por mudar radicalmente a relação de Albertina com a televisão. Com o fim das plateias presenciais, em 2020, deixou de poder fazer aquilo que durante anos lhe tinha dado tanta alegria.

Nessa altura, tinha 69 anos e contou ao Diário de Notícias que a ausência dos estúdios também significava perder uma fonte de rendimento extra. A figuração permitia-lhe ganhar algum dinheiro e, sobretudo, manter uma rotina de que gostava.

Antes disso, já tinha sido obrigada a abrandar devido a problemas de saúde. Em 2020, contou que tinha diabetes e que a médica lhe tinha recomendado reduzir o ritmo.

Ainda assim, a vontade de voltar nunca desapareceu. “Enquanto tiver saúde, não vou ficar fechada em casa”, tinha afirmado.

“Onde me quiserem, eu vou estar lá”

A ligação de Albertina à televisão nunca chegou verdadeiramente a desaparecer. Em 2021, foi recebida por Cristina Ferreira num programa especial da TVI, precisamente para recordar os tempos em que fazia parte das plateias de Você na TV!.

E, em 2024, voltou a ser reconhecida por Goucha na plateia do Funtástico. Já em fevereiro deste ano, Albertina voltou a surgir numa emissão especial da TVI, por ocasião dos 33 anos da estação. Nessa altura, contou que continuava a viver no Cacém e que, apesar de estar afastada dos programas, as pessoas continuavam a reconhecê-la na rua.

Agora, foi a vez de A Sentença voltar a mostrar aquele rosto que tantos espectadores reconhecem imediatamente.