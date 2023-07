Guarda-redes Donnarumma e a mulher assaltados e atacados em casa

O guarda-redes internacional italiano Gianluigi Donnarumma e a mulher foram atacados e assaltados por um grupo de indivíduos armados na noite passada, na sua casa em Paris, informou hoje fonte policial.

O incidente aconteceu na residência do casal, no oitavo bairro de Paris, um dos mais luxuosos da capital francesa, tendo os indivíduos, que estão a ser procurados pela polícia, furtado vários bens, sobretudo relógios e joias, no valor de 500.000 euros.

De acordo com o site de notícias Actu17, o guardião do Paris Saint-Germain, que ficou ligeiramente ferido, e a mulher foram agredidos e amordaçados.

O Actu17 refere que o alerta foi dado por funcionários de hotel próximo, para onde o casal fugiu.

Gianluigi Donnarumma, companheiro dos portugueses Danilo, Renato Sanches, Vitinha e Nuno Mendes na formação parisiense, deve partir no sábado para o Japão, onde o PSG fará a sua digressão de pré-epoca.

Nos últimos anos, vários jogadores ou antigos jogadores do PSG foram vítimas de assaltos, entre os quais Thiago Silva, Dani Alves e Angel Di Maria, que alinhou sete temporadas na formação da capital francesa e recentemente voltou ao Benfica, depois de uma época na Juventus.